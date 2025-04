Matas Buzelis po svemu sudeći neće igrati za reprezentaciju Litvanije na predstojećem Eurobasketu.

Eurobasket počinje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra u četiri zemlje (Letonija, Kipar, Finska i Poljska). Na tom takmičenju Litvanci bi mogli da budu dosta oslabljeni i da igraju bez nekoliko svojih najboljih igrača. Kako stvari stoje tamo se izvjesno neće naći Matas Buzelis (20).

Košarkaš Čikaga javno je pričao o problemima koji postoje u nacionalnom timu i zbog kojih će on najvjerovatnije da propusti predstojeći šampionat, a spominjao je i Jonasa Valančijunasa i Domantasa Sabonisa. "Definitivno želim da igram za Litvaniju, samo ne znam kad. Sigurno ću da igram, samo nisam siguran da li će to da bude ovog ljeta. Imamo problem sa trenerima. Moram da pričam sa Jonasom i Domantasom i da vidim šta će oni da urade", rekao je Buzelis.

Matas Buzelis 6’10 drive gamepic.twitter.com/Km7O8YyrOg — Brett Usher (@UsherNBA)April 5, 2025

On je draftovan prošle godine kao 11. pik i ostavio je odličan utisak u prvoj sezoni. Prosječno je bilježio 8,6 poena, uz 3,5 skokova po meču i mnogi stručnjaci smatraju da je pred njim svetla budućnost. Najbolju partiju u sezoni pružio je protiv Lejkersa gdje je postigao 31 poen i donio pobjedu Bulsima 22. maja (146:115).

Šta je problem u Litvaniji?

Buzelis, koji je inače blizak prijatelj sa Jonasom Valančijunasom, stao je na stranu snažnog centra. Haos je nastao kada je jedan od pomoćnih trenera u reprezentaciji Tomas Pacesas u jednom podkastu javno kritikovao Valančijunasa i pojedine reprezentativce.

On je u tom gostovanju između ostalog rekao "kako se neki pojavljuju na trening kampove reprezentacije sa velikim stomacima posle dugog odmora", uz to je dodao i kako je "nekima potrebno vrijeme za regeneraciju posle lova", uz spominjanje cigareta. Poznato je da je Jonas veliki ljubitelj lova i ribolova i da tako provodi slobodno vrijeme, mada nije poznato da je pušač. Izgleda da Litvance čeka burno ljeto... Posebno ako se na to dodaju spekulacije da je Sabonis već indirektno najavio da planira da propusti Eurobasket.

Podsjetimo, Litvanija je u grupi B u Finskoj i igraće sa domaćinom, Njemačkom, Britanijom, Švedskom i Crnom Gorom.