Pojavio se video snimak zbog kojeg je Luka Dončić zaplakao na utakmici Lejkersa i Dalasa.

Na povratku Luke Dončića u Dalas, Lejkersi su predvođeni slovenačkim košarkašem savladali Mevse rezultatom 112:97. Bio je to prvi meč Dončića od kako je nedavno trejdovan iz Dalasa u Los Anđeles. U uvertiri same utakmice Dalas je posvetio emotivan video Dončiću koji je na parketu predvodio ovu franšizu punih sedam godina (2018. do 2025. godine).