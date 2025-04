Zašto su Majkl Meloun i Kelvin But dobili otkaze u Denveru? Ima veze i sa Nikolom Jokićem, isplivao je prljav veš iz svlačionice.

Izvor: Profimedia/Imagn Images / ddp USA

Denver Nagetsi otpustili su trenera Majkla Melouna nakon deset godina i jednog šampionskog prstena, dok su takođe odlučili i da se zahvale generalnom menadžeru Kelvinu Butu. Odluka nije toliko neočekivana koliko je tajming - tri utakmice prije kraja regularnog dijela sezone - iznenadio sve, pa čini se i Nikolu Jokića koga su gazde kluba prvog obavijestile o tom potezu.

Djeluje da je "svlačionica" pukla nakon što je Majkl Meloun javno izribao svoje igrače posle poraza od Portlanda, međutim nije to jedini razlog i polako se pojavljuju priče koje otkrivaju pozadinu čitave priče. Bilo je pitanje trenutka kada će se atmosfera unutar tima pokvariti, prosto bilo je mnogo stvari koje nisu funkcionisale i koje su "zamaskirale" MVP partije Nikole Jokića. A ni njemu nikako nije bilo lako.

Trener Denver Nagetsa Majkl Meloun.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kako prenosi američki "Atletik", cijeli tim je bio nezadovoljan kako su Nagetsi igrali, posebno u odbrani (20. po defanzivnom rejtingu), što je posebno frustriralo Somborca: "Jokić je bio frustriran posvećenošću i učinkom tima u odbrani ove sezone...", dodaje se u tekstu.

"Ta frustracija počela je da bude očigledna i na terenu. To je slučaj posebno u poslednje dvije nedjelje kada je Denver gubio važne mečeve od Minesote i Golden Stejta. Izgubili su takođe i mečeve koje su mogli da dobiju, posebno kod kuće protiv San Antonija (...). Meloun i But nisu se slagali oko raznih stvari, od sastava tima do načina na koji su igrači korišćeni, što je izazvalo tenzije koje su počele da se prenose i na ostatak organizacije. But je želeo da Meloun koristi mlađe igrače koje je on birao na draftu, umjesto da veterani igraju toliko minuta", napominje se.

Tačka razdora bio je Rasel Vestbruk, čiji dolazak je "aminovao" Nikola Jokić na ideju Kelvina Buta, posle čega je generalni menadžer insistirao od Majkla Melouna da više igra Džejlen Piket.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Bila je otvorena mogućnost da jedan ili obojica budu otpušteni do kraja sezone", dodaje novinar Rajan Blekburn i dodaje da je odluka ipak zatekla mnoge zbog tajminga: "Džoš Krenke i vlasnici očigledno nisu vidjeli put za ovaj tim da se takmiči na visokom nivou u trenutnim okolnostima. Tako da bi ovakve promjene mogle biti dobar potez. Takođe, mogle bi biti i pogrešan potez. Meloun je najuspješniji trener u istoriji franšize. Zaslužio je malo više slobode nakon osvajanja titule. Nažalost, Nagetsi su razmišljali o otpuštanju Melouna i ranije, tokom godina, kada ga je spasao Džamal Marej i ta veza je bila nesalomiva od tada".

"Čak i Meloun je povremeno bio pomalo frustriran što Marej nije bio konzistentan, dok je istovremeno i Nikola Jokić povremeno bio nestrpljiv prema Melounu", dodaje se i objašnjava da je But hteo da trejduje Mareja umjesto da potpiše maksimalni ugovor sa njim, ali je gazda Krenke to zaustavio i rekao - novi ugovor.

Podsjetimo, Denveru ostaju još tri utakmice do kraja regularnog dijela sezone - protiv Sakramenta, Memfisa i Hjustona - posle čega ćemo vidjeti s kog mjesta će u plej-of ili plej-in.