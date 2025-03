Bogdan Bogdanović odigrao je veoma dobro u porazu Klipersa od Klivlenda.

Bogdan Bogdanović dobio je veću minutažu usljed izostanka Kavaja Lenarda, pokazao se odlično, ali nije to bilo dovoljno da se izbjegne poraz. Klivlend, tim koji igra fantastično tokom cijele sezone, pobijedio je Kliperse - 127:122.

Bogdan je proveo 30 minuta na parketu, dao je 16 poena, uz 4 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte. Šutirao je 4/7 za dva, 2/4 za tri i dao je oba slobodna bacanja. Najefikasniji u njegovom timu bili su Norman Pauel (34) i Džejms Harden (24, 8as, 8sk).

Na drugoj strani Kavsi su imali više raspoloženih igrača koje su predvodili Džeret Alen (25, 12sk), Donovan Mičel (24, 12sk, 7as) i Evan Mobli (22, 7sk).

Kavsi su mogli da slave znatno ubjedljivije, pošto su na početku poslednjeg kvartala imali čak "+18" (108:90), ali žilavi gosti nisu odustajali, Harden je sa dva ubačena penala smanjio na samo "-3" na 19 sekundi prije kraja (125:122), ali je na to Darijus Garland odgovorio istom mjerom i spriječio preokret.

Šta kaže tabela?

Kada je situacija na tabeli u pitanju, sad se sve komplikuje za Kliperse. Do kraja je ostalo još osam utakmica i tim se trenutno nalazi na 8. mjestu na Zapadu, to je pozicija koja vodi u plej-in turnir na kom igraju timovi od 7. do 10. mjesta.

Da bi direktno prošli u plej-of moraće da završe na nekoj od prvih šest pozicija. Trenutno imaju skor 42-32, koliko ima i Minesota, dok su u plej-of zoni trenutno Golden Stejt (41-31) i Minesota (44-30). Ovaj poraz je malo zakomplikovao sve, ali vremena ima dovoljno. Do kraja su ostali mečevi sa Orlandom, Nju Orleansom, dva meča sa Dalasom, zatim duel sa San Antonijom, Hjustonom, Sakramentom i upravo sa Voriorsima.