Koliko još nedostaje Nikoli Jokiću da bi ispisao istoriju NBA lige sa sezonom u kojom ima tripl-dabl prosjek? Zaista malo, evo s kim igra do kraja i šta mu treba.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Povreda zgloba lijeve noge izbacila je Nikolu Jokića iz tima Denvera na čak pet utakmica i vidjeli smo koliko se muče bez njega, ali čim se Somborac vratio na parket - druga je to pjesma. U pobjedi nad Milvokijem (127:117), Jokić je došao do tridesetog tripl-dabla ove sezone pošto je zabilježio 39 poena, 10 skokova i 10 asistencija, tako da mu vrlo malo fali za ispisivanje istorije i bila bi šteta da se to ne desi nakon ovakve sezone.

O čemu se radi? Nikola Jokić "juri" tripl-dabl prosjek u NBA ligi ove sezone i da bi to ostvario neophodno mu je još sasvim malo. Da budemo precizni, nedostaju mu još 63 asistencije u preostalih osam utakmica NBA lige da bi imao tripl-dabl prosjek na kraju sezone.

U ovom trenutku Nikola Jokić prosečno bilježi 29,3 poena, 12,8 skokova i 10,3 asistencija po meču i ostaje mu još samo da se potvrdi u asistencijama, gdje mu treba da ima manje od osam po meču do kraja regularnog dijela sezone.

Da li će Jokić uspjeti u ovome?

Nikola Jokić

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ako bude zdrav, gotovo je sigurno da hoće. Znamo da Jokić ume da "doda gas" na kraju regularnog dijela sezone, posebno kada se Denver nalazi u situaciji da nešto mora da juri, a njima je i te kako bitno s koje će pozicije u plej-of. Trenutno su treći na Zapadu i biće im potrebno da Jokić igra na maksimumu kako bi zadržali to mjesto, eventualno napredovali do drugog, pošto bi zaista cijela njihova sezona mogla da stane u to - koga će dobiti u prvoj plej-of rundi.

Vidjeli smo ove sezone da im neke ekipe ne odgovaraju, prije svih Minesota, ali ima tu još "nagaznih mina" koje će Denver probati da izbjegne, ako Jokić bude igrao na maksimumu i ne vrati mu se povreda.

Da li će Jokić biti MVP zbog ovoga?

Nikola Jokić i Janis Adetokumbo

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Morao bi. Pre ove sezone, samo dvojica košarkaša su uspjela da ostvare tripl-dabl prosjek u regularnom dijelu sezone, prvo je to učinio Oskar Robertson, dok je čak tri puta to radio Rasel Vestbruk, sadašnji Jokićev saigrač. Ako se to desi, NBA liga će imati slabe argumente da Jokića ne nagradi četvrtom MVP nagradom, s tim da kao što se već zna - problem pravi i Denverova pozicija na tabeli.

Imaće dobru šansu Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome ako Denver ne bude makar treći na tabeli Zapada, s tim da Jokić još nije ispunio ni uslove za MVP nagradu jer mu nedostaju još dve utakmice.

Slijede dueli sa Jutom (d), Minesotom (d), San Antonijom (d), Golden Stejtom (g), Indijanom (d), Sakramentom (g), Memfisom (d) i Hjustonom (g), pa ćemo vidjeti od kakvog je materijala Denver i da li kod njih postoji šansa da dođu do titule. Ako ne, čini se da će na ljeto morati da povuku ozbiljne poteze.