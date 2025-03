Trener Žalgirisa Andrea Trinkijeri istakao je da bi Vladimir Lučić da sada ima 25 godina bio jedan od najboljih igrača u Evroligi, a da bi čak stigao i do NBA.

Izvor: X/XOsChat/MN press

Andrea Trinkijeri je tokom svoje duge i uspješne karijere trenirao mnogo sjajnih košarkaša, ali jednog je morao da istakne. Gostujući u emisiji kod Edina Avdića naveo je nekadašnjeg kapitena Partizana i trenutnog igrača Bajerna iz Minhena Vladimira Lučića kao igrača sa kojim je bilo zadovoljstvo raditi.

Ipak ne samo da je istakao da je Lučić "najpametniji igrač" sa kojim je radio, več je istakao da smatra da bi da je rođen nešto kasnije bio NBA košarkaš. Sa takvim predispozicijama i razumijevanjem igre, on bi sada bio lider ekipe. Nekada to nije bilo tako jer je košarka ipak bila drugačija.

"Igrači mijenjaju ekipe svake godine. Škole košarke su jako tanke. Ja sam imao sreću da treniram Vladimira Lučića. On je uradio nešto što je za mene... On je pokupio najbolje od svih trenera koje je imao. On je za mene jedan od najpametnijih igrača koje sam ikada vidio. Zato je takvu karijeru napravio. Danas je jako moderan igrač. Krilo - odbrana, šut. Ali takav tip igrača nije bio tako važan u njegovom vrhuncu karijere. To su bili oni koji su igrali rudarili. 'Ajde skok, odbrana, ako si otvoren zvekni trojku, ali ako nisi baš daj onom boljem da on šutne, ok. Odbrana i ćuti. Kad bi on sad imao 25 godina bio bi daleko jedan od najboljih čak za NBA", rekao je Trinkijeri.

️ Andrea Trinchieri o Vladimiru Lučiću u novoj epizodi našeg podkasta ️



Cela epizoda na našem YouTube kanalupic.twitter.com/qCsTvKvl5E — X&O's Chat Podcast (@XOsChat)March 12, 2025

Lider gdje god da je igrao

Vladimir Lučič ima 35 godina i seniorsku karijeru je počeo u Superfundu, tada razvojnom timu Partizana. Za prvi tim crno-bijelih igrao je od 2008. do 2013. godine, a onda je tri godine bio u Valensiji. Nakon toga je od 2016. do sada u Bajernu, gdje je takođe kapiten. Osvojio je Evrokup 2014. bio je pet puta šampion Superlige Srbije, četiri puta je osvajao ABA ligu,. četiri puta Kup Radivoja Koraća i njemački kup, tri puta Bundesligu. Sa reprezentacijom Srbije ima srebro sa Eurobasketa u Turskoj.

(MONDO, N.L.)