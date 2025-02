Crvena zvezda je pobijedila Partizan u dramatičnoj završnici u Nišu, a posebno su se istakla dvojica igrača.

Crvena zvezda je pobedila Partizan, osvojila petu uzastopnu titulu u Kupu Radivoja Koraća. Triler završnica utakmice, slobodna bacanja Karlika Džounsa koja su mogla da reše meč u korist crno-belih. Utakmica puna preokreta, ali i dvojica igrača koja su se istakla i ušla u prvi plan. Dvojica Amerikanaca bila su u prvom planu i o njima se najviše priča po završetku susreta.

Sa jedne strane to je Kodi Miler Mekintajer, a sa druge Karlik Džouns. Njih dvojica su u centru pažnje. Plejmejker crveno-belih bio je igrač odluke u produžetku, dao je sedam ključnih poena i rešio je utakmicu u korist svog tima. Organizator igre crno-belih je bio nezaustavljiv, dao je 34 poena, da nije bilo njegovih bravura pitanje je da li bi meč došao do dodatnih pet minuta. Bio je heroj i tragičar u isto vreme.

Šta se sve dešavalo na meču, šta je donelo prevagu i kako je Crvena zvezda upisala 11. pobedu u poslednjih 12 mečeva protiv najvećeg rivala? Ponovo su detalji odlučili, sitnice su te koje su prelomile meč na Zvezdinu stranu.

Mekintajer - zvezdin vuk koji je dočekao osvetu

Kada je Kodi Miler Mekintajer došao u Crvenu zvezdu letos, odmah je stavio do znanja da ima jedan cilj i jednu želju. Da se osveti Partizanu za to "što su imali loš tretman prema njemu kada je bio u Humskoj". Čim je došao pričao je da mu je to najveća želja i u tome je uspeo u četvrtom ovosezonskom večitom derbiju.

"Sada je vreme da uradim nešto što sam godinama strpljivo čekao. Godine strpljenja za ovaj trenutak. Ljudi nemaju pojma koliko mi ovo sada znači... Koliko sam dugo čekao na ovo. Koliko sam negativnih emocija prikupio za ovaj trenutak. Koliko dugo sam držao pognutu glavu i prikupljao stvari iz dana u dan. Bako, voleo bih da si ovde da vidiš šta ću sledeće da uradim za tebe. Ali pretpostavljam da si znala da mi treba anđeo kao što si ti koji me čuva za ono što dolazi. Konačno se vraćam na mesto gde je moja karijera krenula nagore. Ali život se uvek vrti u krug, i kada se zvezde pozovu ja slušam, posebno kada je to najsjajnija crvena zvezda na nebu", napisao je Mekintajer na Tviteru tada.

Dočekao je Kodi da bude igrač odluke i da se o njemu priča posle derbija. Bio je na meti kritika, često ga je prozivao i Vlade Đurović, napadali su ga mnogi za njegove oscilacije, za to što ne pruža ni izbliza onako dobre partije kao u Baskoniji i što Jago dos Santos mora da "vadi kestenje iz vatre" kada se sve lomi. Zato je Janis Sferopulos pokazao koliko mu veruje i ostavio ga je na terenu u tom produžetku, kada je sve rešavalo. On je uzvratio tako što je dao sedam ključinih poena i zakucavanjem je stavio tačku na meč.

Koliko ga vole i novi saigrači moglo je da se vidi i po reakciji Ajzee Kenana. Mekintajer ga e prekinuo dok je davao izjavu, a onda ga je on nahvalio i objasnio da Kodi vodi ekipu i da je on plejmejker tima. Veruju mu, a jasno je i njemu da igra sa dosta oscilacija i da će to morato da popravi u završnici sezone. Isto tako je poznato i da Mekintajer ima probleme sa anksioznošću i da zbog toga nosi jednu posebnu amajliju sa sobom koju koristi.

Sada je dobio ono što je želeo, osvetu, prvi trofej u sezoni, ali njega i Zvezdu čeka borba za nove trofeje i za plej-of Evrolige...

Karlik Džouns - heroj i tragičar u jednom

Karlik Džouns je u isto vreme najbolji igrač Partizana i neko koga će pamtiti po promašaju za pobedu posle derbija u finalu Kupa. Plejmejker iz Južnog Sudana bio je nezaustavljiv, odbrana Zvezde nije imala nikakvo rešenje za njega. Dao je čak 34 poena (11/16 za dva, 2/4 za tri, 6/9 sa penala), uz 5 asistencija i 3 skoka. Upravo su ta tri promašena slobodna bacanja na kraju bila ključna.

Zvezda je na oko šest minuta pre kraja regularnog dela imala pet poena prednosti (66:61) i šansu da dodatno uveća prednost. Nije to iskoristila, a onda se Karlik "zapalio". Ušao je u seriju i zahvaljujući njemu se Partizan vratio u meč i bila je to najava drame koja je usledila.

Kao što je uspeo da vrati Partizan u život i da dovede svoj tim nadomak titule, tako je promašio najvažnije slobodno bacanje na utakmici. Bilo je to pri rezultatu 77:76 za Zvezdu kada ga je Ajzea Kenan faulirao na prodoru. Imao je dva šuta da sve reši, stao je na liniju penala i promašio prvo. Bunili su se svi iz Partizana, tražili od sudija da se bacanje ponovi, to se nije dogodilo. Pauza i prekid koji su usledili ga nisu omeli, dao je drugo bacanje i odveo meč u produžetak (77:77).

I tamo je promašio jedno bacanje i to posle koša pod faulom Kalinića, tada je Partizan vodio sa 81:80, a onda je na drugoj strani usledila serija Mekintajera koja je rešila meč. Neće mu zbog svega toga zameriti navijači Partizana, jasno je da je veliki faktor u svemu tome bio i umor, pošto je Karlik na parketu proveo 42 minuta i 38 sekundi od ukupno 45 minuta. Usled nedostatka plejmejkera loše partije Dvejna Vašingtona morao je da bude na terenu i da igra. Dao je sve što je imao, ali ovog puta to nije bilo dovoljno. Sada i njega i Partizan čeka okretanje "novog lista", borba za plej-of Evrolige i bitke za nove trofeje u završnici sezone.