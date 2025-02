Košarkaši Budućnost Volija odigraće danas utakmicu 19. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost Voli ugostiće u dvorani Morača, u 20 sati, ekipu Zadra.



Podgoričani dočekuju ekipu koju su prethodno u prvom dijelu sezone ubjedljivo savladali 91:55.

Kada se tome doda sjajna forma tima Andreja Žakelja jasno je koja ekipa ima ulogu apsolutnog favorita.

Takođe u "Morači", gosti su slavili samo tri puta na 21 odigranom meču.



“Znamo kako igra Zadar. Sa trenerom Danijelom Jusupom godinama igraju atipičnu i vrlo efikasnu košarku, tako da će biti mnogo kontakta, trčanja i skokova. U ovim segmentima moramo da budemo dobri - agresivnost, kontakt, građenje igrača. Najbitnije je da kontrolišemo skok i da imamo pravi pristup. Do sada smo ga imali, a moramo i sutra. To su glavne stvari. U napadu da igramo rasterećeno, da probamo da iskoristimo naše prednosti i da opet opravdamo ulogu favorita. Igraju bez klasičnog plejmejkera, svi mogu da organizuju igru, imaju puno slobode u igri. Znamo da je tu i Vladimir Mihailović, poznajemo ga dobro. Igra veoma dobro i sigurno je jedna od najvećih prijetnji Zadra. Tu su i visoki igrači, koji mogu da rašire reket, mnogo je 'low posta' sa bekovima i širine sa visokim Moramo da budemo na to spremni i da uđemo bez potcjenjivanja. Moramo da pokažemo karakter i da pobijedimo”, kazao je Andrej Žakelj u najavi meča.



Zadrane ove sezone "nosi" naš reprezentativac i bivši košarkaš Budućnosti Vladimir Mihailović.



“Očekuje nas utakmica protiv jako kvalitetne ekipe koja je u posljednjem periodu u fantastičnoj formi, što pokazuju i rezultati posljednjih utakmica. To je ekipa s velikom rotacijom, jako dobro popunjena na svim pozicijama, koja igra veoma agresivno i sigurno nas očekuje težak meč. Moramo se pripremiti na takvu igru, adekvatno odgovoriti i pokušati odigrati na što većem nivou”, kazao je Mihailović.