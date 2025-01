Bivši košarkaš Partizana trenutno nastupa za Bajern, ali bi volio da opet obuče crno-bijeli dres.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana u petak uveče igraju evroligaški derbi protiv Crvene zvezde, a srpski timovi će se ove sezone za mjesto u doigravanju boriti i protiv Bajerna iz Minhena. Dres njemačkog kluba već godinama nosi bivši igrač Partizana Vladimir Lučić, koji bi u narednom periodu mogao da se vrati u Beograd!

Zna se koliko Lučić voli Partizan i koliko navijači Partizana vole košarkaša velike energije. U skladu sa tim je i njegova izjava data u četvrtak uveče, u kojoj ne isključuje povratak na mjesto velikih uspjeha - mogli bismo još jednom da vidimo Lučića u crno-bijelom dresu prije nego što riješi da završi karijeru.

"Stalno govorim da se u Partizan nikada neću vratiti samo da bih se tamo penzionisao. Ako sam spreman da pružim nešto i ako sam neko ko može da napravi razliku na najvišem nivou... To je jedini razlog i uslov pod kojim bih se vratio", rekao je Vladimir Lučić za "Basket News".

Vladimir Lučić je od 2008. do 2013. godine bio igrač Partizana, sa klubom je osvojio 13 trofeja. Četiri puta crno-bijeli su bili najbolji u regionu, četiri puta osvajali su i Kup Radivoja Koraća, dok im je pet puta pripala šampionska titula u Srbiji. Naravno, Lučić po lijepom pamti taj period života.

"To je klub u kojem sam odrastao. Klub iz mog rodnog grada, koji me formirao kao igrača i ličnost. Do današnjeg dana najljepše uspomene su definitivno one iz pet godina u Partizanu. Ali, to je tim sa najvećim ambicijama u svim takmičenjima. Definitivno je izazov vratiti se u Beograd pred najneverovatnije i spektakularne navijače u evropskoj košarci, možda i dalje", dodao je dugogodišnji reprezentativac Srbije.

Vladimir Lučić je ove sezone odigrao tek četiri utakmice u Evroligi. Nastupio je u prvom kolu protiv Reala, drugom kolu protiv Panatinaikosa, 23. rundi protiv Albe i u četvrtak uveče protiv Žalgirisa. Prosječno je bilježio šest poena, četiri skoka i jednu i po asistenciju na tim mečevima.

Aktuelna sezona je čak 12. u Evroligi za Vladimira Lučića. Debitovao je u takmičarskoj godini 2009/10 kada je odigrao samo jednu utakmicu i na parketu proveo nešto više od minuta. Naredne tri godine bio je važan adut Partizana i odigrao je čak 35 mečeva prije nego što se preselio u Valensiju. Nakon nekoliko godina pauze vratio se na evroligašku scenu u dresu Bajerna iz Minhena. Trenutno igra sedmu sezonu za njemački tim, a do sada je odigrao preko 160 evroligaških mečeva za Bajern.