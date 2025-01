“Nisam sumnjao, uvijek treba vremena. Ovaj tim je više pravljen na način na koji sam ja to želio."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Voli neočekivano lako su slomili otpor Huventuda i odškrinuli vrata TOP 12 društva Evrokupa.

Poslije meča pred 4000 navijača u dvorani Morača, Andrej Žakelj je bio zadiovoljan izdanjem svog tima.

“Čestitam igračima, koji odrađuju posao profesionalno već neko vrijeme. Utakmice su svako dva, tri dana, nije lako da se igrač fokusira i motiviše na različite protivnike. Rade do već u nekom periodu i to se vidi na terenu, igramo dobru košarku, imamo dobru hemiju. Tako je bilo i i u ovom meču, pogotovo drugom poluvremenu, gdje smo odbranom i lakim poenima opustili se i onda igrali to što želimo. Uz pomoć navijača, koji su bili odlično, zasluženo smo dobili utakmicu”, istakao je slovenački stručnjak.

Kaže da nijednog trenutka nije posumnjao u mogućnosti svoje ekipe, piše CDM.

“Nisam sumnjao, uvijek treba vremena. Ovaj tim je više pravljen na način na koji sam ja to želio. Imali smo malu krizu u novembru, u posljednja dva mjeseca se sve iskristalisalo. Trebalo je malo vremena, ne kažem da neće biti poraza i loših utakmica, ali smo svjesni da ovaj tim može mnogo kada igra kako može”.

Prije meča, Žakelj je dočekan aplauzom skoro pune “Morače”.

“To znači da radim dobar posao. Hvala im na tome, ovaj period je kada igramo dobro. Treba strpljenja da ostanemo na zemlji, jer ima još dosta utakmica da se igra”.

Meč protiv Vulvsa naredne nedjelje odlučiće putnika dalje.

“Očekujem da idemo bez kalkulacija, sve što želim da igrači imaju pristup kao u posljednje vrijeme i mislim da na taj način možemo da dobijemo Vulfse na strani”, zaključio je Žakelj.