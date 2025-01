Egzibicija u “Morači”, ko za koja po redu ove sezone u režiji košarkaša Budućnost Volija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričani su deklasirali Igokeu (111:77) za devetu pobjedu zaredom u Admiralbet ABA ligi, ali trener Andrej Žakelj ne želi euforičnu atmosferu.

Osvrnuo se na kvalitet koji donosi Mekinli Rajt.

“Iskusniji je, prošla godina je bila njegova prva u Evropi. Ima više samopouzdanja i malo više slobode u igri i to mu odgovara. Mislim da je on od onih igrača koji daje ono što smo od njega očekivali. Nije nas iznenadio, on je dobar igrač, ali mu je trebalo vremena. Siguran sam da će nastaviti tako jer će sigurno doći i pad koji je normalan, ali bitno je da mi igramo kao tim dobro i da pobjeđujemo”, zaključio je Žakelj.

“Čestitam momcima, bio je pravi pristup i to je najbitnije. Energija, pristup i samopouzdanje koje imamo – to je plus ove utakmice i to treba da nadgradimo u narednim mečevima. Generalno dobra utakmica sa naše strane uz neke male padove. Moramo odmah da okrenemo glave dalje, znamo šta nas čeka. Da uđemo fokusirani i sa velikom energijom u sljedeću utakmicu”, rekao je Žakelj.

A u srijedu je rival Huventud u Evrokupu.

“Mislim da moramo da iskoristimo ovu atmosferu i samopouzdanje. Ne želim da poslije ovih partija letimo, želim da se spustimo na zemlju, smirimo i skoncentrišemo”, istakao je Žakelj.