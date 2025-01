Nikola Jokić poverio se Šekilu O'Nilu o tome kako je sarađivati sa Raselom Vestbrukom, koga nije pratio dobar glas kada je stigao u Denver.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Slavni NBA gorostas Šakil O'Nil tražio je od Nikole Jokića da mu objasni kako je igrati sa Raselom Vestbrukom. Najbolji košarkaš sveta dao je sjajan odgovor na to pitanje, objasnivši suštinu svoje saradnje sa MVP-em lige iz 2017. godine.

"Jokiću, kako je igrati sa Vestbrukom, igračem koji te traži svaki put kada ima loptu. Kao visoki igrač, imao sam igrače koji su me tražili svaki put. Kako je tebi sa njim?", pitao ga je O'Nil.

Jokić se nasmejao i onda progovorio o NBA veteranu (36) godina, koji je posle blistavih godina u Oklahomi imao uglavnom zanemarljive epizode u Hjustonu, Vašingtonu, Lejkersima, Klipersima...

"Sviđa mi se odnos koji smo izgradili. Samo je potrebno da ga pogledam i tačno zna o čemu razmišljam. Malo sam sporiji, pa me on sačeka da dođem na pravo mesto. Njegova dodavanja su uvek pravovremena... Sjajan je igrač i mislim da ga u prethodnim timovima nisu dobro razumeli i da mu nisu dali priliku da bude ono što jeste", kazao je Nikola Jokić.

"Ne znam odakle vam da sam negativac"

Izvor: magn Images / ddp USA / Profimedia

Vestbruk je bio poznat kao dobar saigrač, ali pratio ga je i glas da je "loš momak", pre svega zbog toga što je javno stvarao takvu sliku o sebi.

"Sjajno je kada ljudi mogu da me vide i da shvata kakav sam. Ne znam odakle je potekla takva priča. Ne želim da uperim prst ka vama ljudi, ali to ne bi bilo fer. Mediji su tumačili sliku o meni kao o nekome... Ne znam to da opišem, ali kao osoba trudim se da budem čovek prema svima, da budem ono što jesam i to sam radio. A, na terenu da - nisam fin, neću da budem tvoj prijatelj, da se družimo, da ćaskamo... Ako sam zbog toga 'zlikovac', onda je to u redu, ali to je teren i ljudi su iznenađeni da nisam takav van terena", rekao je Vestbruk jednom prilikom o sebi.

Naravno da je bilo situacija kada se na terenu svađao, kada se sukobio sa "pola tima" Golden Stejt Voriorsa dok je igrao za Hjuston i bio isključen sa utakmice. Tada su ga veoma pogađale priče o sebi kao "zlikovcu".

"Uvek sam ja taj koga opisuju kao 'negativca'. Kada čujem da kažu 'Oh, Ras je Ras', a niko ne zna šta to znači. Ipak, moram da radim na sebi i da se obuzdam i pobrinuću se da sebi ne dopustim grešku, niti da omogućim nekome da me oslika kao nešto što nisam.

Mislim da to nije fer, kao da sam jedini koji dobije tehničku grešku ili bude isključen sa meča. To nije fer", govorio je tada Vestbruk.

Sada kada je duboko u veteranskim godinama, Vestbruk je mnogo mirniji, zreliji, a košarkaške veštine su ostale tu. I Denver od njih i te kako ima koristi.

Kako je Vestbruk pomogao Denveru

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vestbruk je došao prošlog leta u Denver i iako se očekivalo da pre svega fizički posustane, s obzirom na njegov energičan način igre i skočnost, ali on igra sve bolje i bolje. Bilo je tu velikih promašaja, verovatno i nerazumevanja na početku sezone, ali deluje da su se Jokić i on "ukačili" i da ta saradnja funkcioniše sve bolje i bolje.

Uostalom, Denver je pobedio u 11 od poslednjih 14 utakmica, a Vestbruk ove sezone prosečno postiže po 13 poena, uz pet skokova i 6,6 asistencija. O'Nil ga je hvalio posle pobede protiv Filadelfije u Koloradu, u kojem je Jokić po navici ostvario tripl-dabl (27 poena, 13 skokova, 10 asistencija). Vestbruk je doprineo trijumjfu sa 11 poena, devet asistencija i sedam skokova za 25 minuta na terenu.

Sve je manje dileme, Denver je napravio pravi potez kada je doveo Vestbruka.