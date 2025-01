Nikola Jokić voli narodnjake, međutim ima jedna pjesma pred meč koju voli da sluša. Odgovorom je sve iznenadio.

Izvor: YouTube/Greg's Court/Twitter/Nuggets/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije igrao prethodne noći za Denver protiv Hjustona zbog povrede desnog lakta, ali je učestvovao u interesantnoj anketi koju je sproveo marketing tim Nagetsa. Uoči meča, pitali su košarkaše Denvera koju pjesmu obavezno slušaju pre početka, međutim mnogi od njih nemaju tu rutinu.

Tako je i Nikolu Jokića iznenadilo pitanje dok je dolazio bez slušalica na meč: "Ne, pošto ja uopšte ne slušam muziku... Nekada slušam muziku, ali ne slušam istu pjesmu pred svaki meč", rekao je Somborac i krenuo svojim putem.

Potom se okrenuo i sjetio da voli pjesmu Kendrika Lamara "They Not Like Us", pogledajte kako je to izgledalo:

Mnoge je iznenadio njegov odgovor pošto znamo da Nikola Jokić voli da sluša muziku Đorđa Balaševića, nisu mu strani nikako ni narodnjaci uz koje je uživao ljetos sa reprezentativcima Srbije, dok znamo i da mu "najteže pada" Prokleta je Amerika, zbog koje je razbijao i telefon u kafani.

Međutim, oni koji pažljivije prate, znaju da nije ovo prvi put da Jokić spominje pjesmu Kendrika Lamara, pa je prije nekoliko nedjelja uoči meča Denvera i Njujorka primijećeno da je Somborac i pjeva: