Barselona je u komplikovanoj situaciji i hoće da je iz nje ponovo izbavi Svetislav Pešić!

Aktuelni selektor Srbije i stručnjak koji je Barsi u dva mandata donosio trofeje mogao bi navodno ponovo da sjedne na klupu "Blaugrane", trenutno desete ekipe u Evroligi (10-9) i tek devete u ligi Endesa (7-7).

"Barselona se jutros sastala sa Svetislavom Pešićšem. Međutim, ni Huan Karlos Navaro ni Mario Bruno Fernandez nisu bili prisutni na dužem sastanku održanom u kancelarijama Barselone, prema onome što smo obaviješteni", objavljeno je u Španiji.

Posle poraza od Huventuda kod kuće (90:91) u nedelju, a nakon pobjede protiv Pariza u Evroligi nakon uzastopnih poraza od Crvene zvezde i Virtusa, Barsa navodno uveliko traži rešenje. Odranije je poznato da je Pešić zadržao odličan odnos sa predsjednikom svih sekcija Barselone, Đoanom Laportom (na slici).

Katalonce od minulog ljeta predvodi španski trener Đoan Penaroja, prošle sezone je probano sa Rožerom Grimauom, ali bez uspjeha kakav je bio planiran.

Pešić je vodio Barselonu u dva uspješna navrata. Prvi put od 2002. do 2004, kada joj je donio 2003. prvu od dvije titule Evrolige i uz to bio prvak Španije i 2003. i 2004. godine. Drugi put sjedio je na klupi Barselone od 2018. do 2020. i u tom mandatu osvojio dva trofeja Kupa kralja.

Pod njegovim vođstvom, srpska reprezentacija doživjela je novi procvat i aktuelni je vicešampion svijeta i bronzani sa Olimpijskih igara u Parizu. Ove 2025. godine na programu je Eurobasket i Pešić je ugovorom vezan za Košarkaški savez Srbije i za to takmičenje, pa bi u slučaju dogovora sa Barselonom vjerovatno sjedio na dvije stolice do ljeta i kontinentalnog turnira.