Nikola Jokić je meta Panatinaikosa. Makar na instagramu Dimitrisa Janakopulosa.

Nikola Jokić u Evroligi? Zvuči nemoguće, ali Dimitris Janakopulos je riješio da to sprovede u djelo! U petak se probudio sa tom idejom i cio dan je na svojim društvenim mrežama snimao videe i postavljao slike vezane za dolazak aktuelnog MVP-a NBA lige u Panatinaikos!

"E pa danas sam se probudio bolje raspoložen nego juče. Jokiću, hoćeš da potpišep za Panatinaikos?", rekao je u videu na svom instagram storiju! I ranije je on hvalio Jokića, govorio da mu je omiljeni košarkaš i da bi uradio sve da ga dovede u PAO, a to je čuo i srpski centar. "Hvala, to je sjajno, ja pokušavam da pratim Evroligu što je više moguće", rekao je na pitanje novinara šta misli o pohvalama od strane Janakopulosa.

Harizmatični vlasnik Panatinaikosa nije tu stao, već je nastavio da "bombarduje" svoje pratioce sadržaje vezanim za Jokića, pa je tako na njegovom profilu osvanula i slika Jokića u dresu Panatinaikosa sa brojem 15. Taj dres je inače i slobodan, jer ga ove sezone u Atini niko ne nosi.

Somborac ima 29 godina i nikada nije igrao Evroligu iako je bilo ponuda najvećih evropskih klubova za njega. Ipak osle tri sezone u Megi on je izabran kao 41. pik na draftu 2014. godine i otišao je u NBA ligu. Od tada igra za Denver i do sada je uspio da bude NBA šampion, MVP finala, tri puta MVP regularnog dijela lige, kao i šest puta Ol Star igrač.

