Nakon tri dana izuzetno bogatog programa koji je okupio preko 700 učesnika iz regiona i svijeta, uključujući predstavnike vlada, međunarodnih organizacija, kompanija, akademske zajednice i civilnog sektora, danas je u Tivtu završen treći ESG Adria Summit.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Ove godine u fokusu su bile teme koje se tiču vještačke inteligencije i klimatskih promjena, a direktorica Samita i osnivačica Sustineri Partners, Biljana Braithwaite je najavila da će se ovaj značaj događaj od sledeće godine zvati Adria Future Summit i da će obraditi šire teme i polja interesovanja.

„Kroz ovogodišnje panele, od centralnih banki, preko investitora, do civilnog sektora, poruka je bila jasna: bez pravne sigurnosti, ne može biti održivog ekonomskog razvoja. Regionalna težnja modernoj arbitraži, boljoj vladavini prava i boljem upravljanju nije samo dio reformi, već osnova za privlačenje investitora i otvaranje mogućnosti. Tokom samita smo ukazali da energetska i klimatska tranzicija moraju biti osmišljene sa pravdom kao centralnim elementom. Moramo osigurati da politike dekarbonizacije stvaraju, a ne uništavaju put za inkluziju, poslove i lokalnu otpornost,“ navela je Braithwaite.

Završni dan trećeg ESG Adria Samita počeo je panelom o budućnosti medija, u kojem je učestvovala i direktorica naše WMG fondacije Irena Petrović.

Ona je istakla da je izuzetno važno pitanje kako nešto učiniti interesantnim i relevantnim mladima.

„Mladi ne vjeruju institucijama i tradicionalnim vidovima informisanja. Moramo tražiti alternativne platforme i raditi sistematski na podizanju povjerenja u medije o kojima mi pričamo. Kada govorimo o našoj platformi "EUpravo zato" prilagođavamo komunikaciju ciljnim grupama kojima se obraćamo. To nešto što plasirate da bi bilo autentično, da bi neko to stvarno pratio mora da priprema neko ko govori jezikom mladih, ko razumije šta su teme i neko ko ih plasira na pravi način. Morate da uđete u njihov sistem vrijednosti, da to radite na pravi način,“ kazala je Petrović.

Napomenula je da je veliki izazov što živimo u svijetu dezinformacija.

„Živimo u svijetu u kom lažnih vijesti ima previše, u kom su influenseri i plaćeno oglašavanje svakodnevica. Želimo da pravimo platformu kojoj svi trebaju da vjeruju, koja će biti kredibilan izvor informacija. Imamo provjerene izvore informacija, imamo potvrde sa raznih strana, sarađujemo sa pouzdanim institucijama i organizacijama. Vrlo nam je važno da sarađujemo sa nekim kome ljudi vjeruju. Radimo puno na edukaciji ljudi. Da bismo pričali o ESG temama ljudi moraju da razumiju o čemu pričamo. Trudimo se da iz svih različitih aspekata zaokružimo priču, trudimo se da te priče budu inspirativne. Sigurni smo da naš region ima potencijal. Treba jedni druge da inspirišemo i motivišemo da budemo svi zajedno bolji,“ poručila je Petrović.

Marijana Kadić Bojanić, izvršna direktorica TV Vijesti i Daily Press-a ovom prilikom je istakla da je problematično što crnogorske vlade zapravo nemaju dobar sistem protoka informacija.

“Ne samo da ne žele da daju informacije, nego nekad ni oni sami ne znaju gdje su ih zaturili. Drugi problem je što je istraživačko novinarstvo dosta sputavano iz raznoraznih razloga. Jedan od razloga je netransparentnost, a drugi što ne postoji politička volja za istinskim medijskim pluralizmom. Ako ne postoji volja za istinskim medijskim pluralizmom, onda oni koji su moćni u društvu koriste sve mehanizme kako bi ugušili slobodne i komercijalne medije koji se trude da budu profesionalni, da bi zapravo preživjeli i dobro živjeli oni koji su megafoni moćnih u društvu i pod kontrolom određenih moćnih grupacija,” navela je Kadić Bojanić.

Dodaje da kada se sve novinarske teme obrađuju moraju da budu prijemčive običnom čovjeku.

“To nažalost često nije slučaj, pa se izvještava o nekim floskulama uz izraze koje polovina građanstva ne razumije. Ono što je jako važno jeste da pokušamo da provučemo svaku situaciju kroz ljudski primjer da bi se bolje razumjelo gdje je sistem zakazao i šta bi trebalo bolje raditi,” navela je Kadić Bojanić.

Marko Vešović, novinar i urednik portala RTCG ukazao je da u svijetu koji je sve više digitalan i u kojem postoji nebrojen izvor informacija jedan od ključnih izazova jeste kako te sve informacije verifikovati i od toga napraviti istinsku i provjerenu vijest.

“To jeste jedan kompleksan izazov, ali mislim da se njemu u najvećem dijelu od strane odgovornih i profesionalnih medija dobro odgovara. Ne vidim da novinari potpadaju pod izazov objavljivanja neprovjerenih informacija koje su samo vidjeli da društvenim mrežama. Morate imati ozbiljne izvore i biti spremni da ispoštujete ono što su osnovna pravila profesije. Mislim da se u takvim okolnostima, uz jedan odgovoran pristup, mogućnost greške i potpadanja pod uticaj tih lažnih narativa smanjuje na najmanji mogući nivo. Mislim da u Crnoj Gori mediji tome dobro odgovaraju", naveo je Vešović.