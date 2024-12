Nikola Jokić se glupirao na utakmici protiv Finiksa.

Izvor: YouTube/fresh stats/Printscreen

Nikola Jokić dominira, radi sve što je do njega, ali su ga saigrači po ko zna koji put izdali ove sezone. U porazu od Finiksa (110:100) srpski reprezentativac dao je 25 poena, uz 15 skokova, ali ni to nije bilo dovoljno za trijumf. Izgleda da se ni njemu nije previše igralo na prazničnoj, odnosno Božićnoj utakmici u Americi. Vidjelo se to po njegovim reakcijama u prvoj četvrtini.

Centar Denvera se prvo malo šalio sa Jusufom Nurkićem dok su navijačice oko njih igrale, pa je onda u jednom momentu stajao sam na drugoj strani parketa sa rukama uvučenim u dres, kao da traži neku vrstu zanimacije. Posebno je zanimljiva bila i reakcija kada je postigao koš pod faulom.

Sve to privuklo je dosta pažnje, pa je tako napravljena kompilacija svih tih njegovih poteza iz prve četvrtine. Iako je djelovalo da se dosađuje on je u prvom kvartalu odigrao svih 12 minuta i dao 15 poena. Po ko zna koji put ove sezone Džamal Marej bio je ispod svakog nivoa i nalazi se na meti svih kritičara. Pogledajte i kako je to izgledalo:

Nikola Jokić glupiranje na Božićnoj utakmici Izvor: YouTube/Funny stats

Da je i Nikoli više svega toga preko glave moglo je da se vidi i po njegovoj izjavi po završetku meča. "Možemo da iznenadimo na dobar ili loš način bilo koga u ligi. Bukvalno, bilo koga", poručio je Jokić i tako poslao poruku saigračima pred kamerama.

BONUS VIDEO: