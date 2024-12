Bivši košarkaš Partizana redovno pravi haos i traži da menja klub.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Brazilski košarkaš Bruno Kaboklo poznat je po čestom mijenjanju timova i problemima koje napravi ukoliko ne može da promijeni sredinu, a čini se da je i u ovom trenutku blizu transfera! Igrač koji je nakon Partizana potpisao ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva sada je nezadovoljan tretmanom u Izraelu, pa preko svog menadžera poručuje da bi mogao i da ode iz kluba!

Navodno, za Bruna Kabokla su zainteresovana dva tima iz Evrolige i oni će u vrlo bliskoj budućnosti pokušati da iskoriste malu minutažu koju snažni centar ima u Hapoelu. Nije ovo prvi put da se priča o Kaboklovom odlasku iz Hapoela, ali prvi put imamo konkretnu izjavu njegovog menadžera, koji očigledno već radi na transferu.

"Tokom utakmice tražili smo objašnjenje od Hapoela", rekao je menadžer Danijel Hazan za izraelski "Sport 5" i dodao: "Nemoguće je da igrač poput Bruna dobija samo 11 minuta po utakmici. Rekli su da će biti promjena, ali zasad ih ne vidimo na vidiku".

Agent koji se brine o karijeri Bruna Kabokla tvrdi da su za njegove usluge zainteresovani Panatinaikos i Real Madrid. Španski klub je navodno već krenuo u realizciju transfera i želi da posao završi u naredna tri dana, kako bi Brazilca imao što prije na raspolaganju za sezonu koja nije počela na sjajan način. Ipak, postoji i druga strana priče - Hapoel tvrdi da ponuda nije stigla.

Kaboklo ima ugovor sa Hapoelom do ljeta 2026. godine i bilo koji tim bi morao da plati obeštećenje za njega, a to trenutno nije blizu. "Do sada nismo dobili nijednu zvaničnu ponudu za Bruna", rekao je generalni menadžer Hapoela, Jorgos Hinas. Iz njegovih riječi može se zaključiti da Brazilac nije blizu odlaska iz klub, iako se to kod njega nikad ne zna...

Košarkaš koji je svojevremeno igrao NBA ligu poslednjih godina poznatiji je po sknadalima i mijenjanju klubova. Nakon odlične sezone u Ulmu raskinuo je ugovor sa tim klubom da bi našao novi angažman, a nakon potisa ugovora sa Venecijom zablistao je na Mundobasketu i riješio da izigra Italijane - pošto je vjerovao da mu je mjesto u Evroligi pojačao je Partizan bez odigranog meča za Veneciju, ali je i Beograd napustio u čudnim okolnostima, prije kraja sezone. Čitavog ljeta trajala je saga da li će se vratiti u klub, a na kraju ga je Partizan precrtao u sklopu projekta kompletne rekonstrukcije igračkog kadra.