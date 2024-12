Trener Andrej Žakelj objasnio je zašto je prvi čovjek kluba posjetio igrače.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Budućnosti Voli Dragan Bokan bio je nakon meča sa Trentom u svlačionici “plavih”.

Trener Andrej Žakelj objasnio je zašto je prvi čovjek kluba posjetio igrače.

“Predsjednik nije nikad ljut, on nas je podržao, ima svoj pogled, čestitao nam je i za Partizan, razgovarali smo i o ovoj utakmici, a to je sve naravno u sklopu podrške“, rekao je slovenački stručnjak.

Budućnost je u dramatičnom meču ispustila pobjedu u regularnom toku, ali je sačuvala mirnoću u produžetku.

“Poslije utakmice sa Partizanom bili smo prazni emotivno i fizički, i donekle sam to očekivao. Moram da istaknem Sulajmona za kojeg nismo znali da li će igrati do posljednjeg momenta, igrao je pod injekcijama i čestitam mu na tome. Igrači treba da shvate da je Evrokup ozbiljno takmičenje. Mnogo razgovaramo o ABA ligi i Evrokupu, ali igramo toplo-hladno, moramo da igramo bolje. Igrači su profesionalci, faul je sastavni dio igre, cijela dvorana čuje kada tražim da se pravi faul, i to je svakako nešto na čemu moramo da radimo“.

U produžetku je Jogi Ferel u jednom trenutku nepotrebno požurio i dobio rampu, nakon čega su se opet stvari opet zakomplikovale.

“U svlačionici pričamo o mnogo stvari, znaju kako sam naporan zbog toga, i na kraju to što je napravio Ferel ne smije da se desi, bio sam u šoku. Ali, igrači su na terenu, ponekad oni imaju odgovornost i donesu odluke. Na sreću, danas smo izvukli pobjedu, ali ovo ne smije da se dešava“, kazao je Žakelj.