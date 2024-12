Gilbert Arenas ne odustaje od pljuvanja po Nikoli Jokiću, sada ga je optužio da ima "praznu statistiku" koja ništa ne znači.

Izvor: YouTube/DNVR Sports/The Pivot Podcast/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić bilježi ove sezone senzacionalne brojke i iz dana u dan pomjera granice u NBA ligi. Denver ima velikih problema i za sada Jokić nosi tim na plećima, tako da smo vidjeli da može da postigne i 104 poena za 24 sata ako je to potrebno, dok su njegovi ovosezonski prosjeci zapanjujući - 32,3 poena, 13,6 skokova i 10,2 asistencije!

Međutim, nekima ni to nije dovoljno... Njegov dežurni "pljuvač" Gilbert Arenas, inače košarkaš koji je donosio pištolje na NBA utakmice u svlačionicu, ponovo je pokušao da postane viralan tako što će pričati ono što niko na svijetu ne misli. Ako zaista misli ono što je ispričao o Jokiću, onda ima mnogo veći problem - jer gotovo da onda ne razumije sport u kome je toliko godina bio briljantan, posebno u dresu Vašingtona.

Vidi opis Jokića je zvao "lažni MVP", sad ga opet pljuje: Nek ti daješ 32 poena po meču, to su prazne brojke! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Šta je ispričao Arenas? U jednom podkastu je kazao da je Jokićeva statistika "prazna" i da bi mogao da je ima bilo ko, kada bi bio najbolji igrač lošeg tima kao što je Denver.

"Kada je Majkl Džordan imao istorijsku sezonu sa 37 poena u proseku... (sezona 1986/87, kada nije bio MVP, prim. aut.). Ma, nisi ni blizu MVP titule, a isto je bilo kada se Kobi vratio i uradio istu stvar. Svako u lošem timu može da ima veoma dobru statistiku, ali u poslednjih tridesetak godina nismo nagrađivali individualnu igru", naglasio je Gilbert Arenas koji je potom kazao da sve to što radi Jokić je - prazno.

"Ma, to sada viđamo svake godine, uvijek ima neki igrač koji igra u lošem timu i bilježi suludu statistiku, a to su prazne brojke. To nema nikakvog smisla. Pogledajmo ekipe koje dominiraju, a oni su osvojili titulu i trebalo je da se vrate i dominiraju. Imate ista četiri igrača. U čemu je problem?", upitao je Arenas.

Jokic is putting up empty stats ️pic.twitter.com/oM3mQ5ljhp — Gilbert Arenas (@GilsArenaShow)December 10, 2024



Ono što zaboravlja Arenas je da se Denver i dalje bori za plej-of i da trenutno ima pozitivan skor 12-10, dakle nije jedan od timova sa dna tabele. Takođe, razlika je i u tome što Denver pobjeđuje sa Jokićem na terenu, a gubi bez njega...

Ne zaboravimo i podatak da je Denver najbolji tim u NBA ligi sa Jokićem na parketu, a bez njega najgori - što je takođe indikativno da je najkorisniji igrač, kako i glasi ime same nagrade. Dakle, apsolutno je suludo da se Jokić poredi sa igračima iz timova kao što su Vizardsi ili Pelikansi, daleko je od toga!

Ali, ne zaboravimo i da je Arenas pričao da je Jokić najgori MVP u istoriji NBA lige, što dovoljno govori o njegovom kredibilitetu, više o namjeri da bude "viralan" pričajući gluposti.