Košarkaši Partizana pobijedili su Žalgiris 84:78 za treći uzastopni trijumf u Evroligi.

Izvor: MN Press

Partizan je pobedio Žalgiris 84:78 na domaćem terenu i 13. kolu Evrolige. Izabranici Željka Obradovića vezali su treću pobedu u kontinentalnom takmičenju, pa su posle Crvene zvezde i Olimpijakosa pobedili i ekipu iz Litvanije. Bio je to neizvestan meč i sve do poslednjih minuta pobeda je mogla da ode na bilo čiju stranu.

Partizan je dobro otvorio meč i do osmog minuta prve deonice imao je 20:14. Međutim, izabranici Andree Trinkijerija su brzo ušli u ritam i blagu prednost istopili već početkom druge deonice (23:22). Igrao se jak intenzitet i uglavnom koš za koš. Partizan je dobro šutirao za tri poena i imao je pet pogodaka iz 12 pokušaja, ali je Žalgiris bio bolji i iz 17 šuteva ubacio je osam do poluvremena.

Može se reći da je dobroj statistici zelenih najviše doprineo Voker koji je u prvih 20 minuta šutirao pet od sedam trojki, odnosno 71 posto. Na sreću Partizana Amerikanca u nastavku meča nije služio šut kao u prvom delu susreta, pa je u daljem toku postigao još samo jedan šut izvan linije 6,75.

U trećoj deonici prvo se istakao Frenk Nilikina koji je do 25. minuta bio jedini poenter Partizana u toj četvrtini. Kasnije su do poena stigli još i Karlik, Bonga i Dejvis i s obzirom na to da su svega četiri igrača davala koševe u dresu Partizana, crno-beli su više nego dobro odigrali tih 10 minuta i izgubili je svega 23:20 (64:64).

Ipak, prevagu je na kraju odnela činjenica da je Žalgiris u odlučujućoj četvrtini dao 14 poena i od toga polovinu sa linije penala. Preciznije, klub iz Litvanije je prve poene iz igre postigao u 34. minutu, a onda opet u 39, tako da nisu postojale nikakve šanse da zeleni preokrenu utakmicu u svoju korist.

Partizan je imao više heroja utakmice - pošto je Tajrik bio centralni igrač u prvoj fazi meča, potom je njegovu ulogu preuzeo Nilikina, a važnu rolu u pobedi je imao i Vašington. Ipak, završnica je pripala Karliku koji je u poslednjih 10 minuta ubacio važnih osam poena. Na kraju, reprezentativac Južnog Sudana je poneo i titulu najefikasnijeg sa 19 poena i 10 asistencija, dok je Žalgiris vodio Voker sa 26 poena.

REZULTAT PARTIZAN - ŽALGIRIS 84:78

Partizan:

Dejvis 3, K. Džons 19 (10 as), Nilikina 15 (5 sk), Vašington 9, Koprivica, Bošnjaković, Marinković 4, Braun 11 (5 sk), Bonga 8, Lakić, Majk, T. Džons 15 (9 sk).



Žalgiris:

Voker 26 (5 sk), Francisko 9 (6 sk), Brazdeikis, Gedraitis 8, Birutis 4, Smailagić 2, Mičel 3, Daston, Menek 12, Butkevičius, Sirvidis 2, Ulanovas 12.