Crvena zvezda želi da nastavi sa dobrim partijama u Evropi i regionalnom takmičenju, ali pored važnih pobjeda navijači željno iščekuju veću minutažu Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca.

Crvena zvezda igra sjajno u Evroligi. Skor 5-5 možda ne opravdava ovakvu konstataciju, ali tih pet poraza nisu samo proizvod slabosti ekipe sa Malog Kalemegdana. Imale su tu ulogu i vrlo sporne sudijske odluke, ali je na kraju dobro znati da su crveno-bijeli spremni da pruže čvrst otpor bilo kojem timu i da su njihove ambicije u ovoj sezoni opravdano visoke.

Šta zamjeriti ekipi koja je savladala Monako i Fener na gostujućem terenu, koja je u potpunosti nadigrala Baskoniju i koja je pokazala da ne strahuje od aktuelnog osvajača Evrolige? U nedelju uveče će izabranici Janisa Sferopulosa morati da promijene čip i prebace se u mod regionalnog takmičenja, ali ni to neće biti teško pošto su apsolutni favoriti na domaćem terenu gdje će dočekati Borac iz Čačka od 19 časova u devetom kolu ABA lige. I pored velikih uspjeha crveno-bijelih aktuelno je pitanje zašto glavni ratnici Svetislava Pešića imaju tako malu minutažu i nezapaženu ulogu.

Nije teško zaključiti da je riječ o Ognjenu Dobriću i Dejanu Davidovcu. Opšte je mišljenje da je povreda momka rođenog u Kninu u finalu Svjetskog prvenstva u Manili bila glavni uzrok poraza Srbije od Njemačke. Ovog ljeta je Davidovac bio povrijeđen i to je bila velika muka za selektora Orlova. "Povrijedio se u utakmici sa Holandijom. Radiće specijalnu terapiju u Beogradu. On je bio fantastičan. Nikad bolji nije bio. Ono što je dao na treninzima, taj intenzitet, odbrana, napad.Nadam se da će se vratiti. Mnogo nam je važan. On je nezgodno pao na kuk", rekao je tada Svetislav Pešić.

Dakle, dva igrača sa izuzetnim internacionalnim iskustvom i stalni članovi reprezentacije koja je svjetski vicešampion i osvajač bronze na Olimpijskim igrama imaju zanemarljiv učinak u timu Janisa Sferopulosa na početku nove sezone, pa povremeno čak i u potpunosti ispadaju iz rotacije. Fakat je da dugogodišnje evroligaško iskustvo Dobrića i Davidovca nije dovoljan kriterijum da bi minutaža bila veća.

Zanemarljiv učinak

Ognjen Dobrić je odigrao osam mečeva Evrolige, u prosjeku je na terenu provodio nešto više od osam minuta i bilježio gotovo dva poena. U ABA ligi je situacija nešto drugačija, ali i dalje nije u skladu sa renomeom momka koji je veliki navijač crveno-bijelih od malih nogu. Upisao je osam izlazaka na teren, odnosno 13,4 minuta po meču i 6,6 poena po susretu.

Izvor: MN Press
Izvor: MN Press
Izvor: MN Press
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović
Izvor: MN Press
Izvor: MN Press
Izvor: MN Press
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Preciznije, u svega dva meča Dobrić je imao dvocifren učinak - 14 poena protiv Splita i 16 protiv Zadra. Na tom meču u Zadru postigao je 11 poena samo u drugoj četvrtini, kad je Zvezda bila u debelom minusu i ekipi dao impuls da se vrati u život. Ipak, nije poenterski učinak ono što krasi reprezentativca Srbije. Njegove odbrambene sposobnosti su donijele Zvezdi veliku pobjedu u drugom kolu Evrolige, protiv Baskonije. Dobrić je tada na terenu proveo 18 minuta i jedini njegov zadatak je bio da sačuva Markusa Hauarda.

A, kako je to uradio govori i statistika. Momak koji je tradicionalno zatrpavao koševe srpskih klubova u susretu sa crveno-bijelima gotovo da nije imao nikakvu ulogu. Vrijedi se podsjetiti da je Partizanu ubacio 17 poena, Albi 26, Leidi u prvenstvu čak 38, a u meču sa Crvenom zvezdom se zaustavio na svega sedam poena, odnosno tri skoka i nije mogao više, baš zbog Ognjena Dobrića. Bek Zvezde je na terenu proveo 18 minuta, meč završio bez poena, ali sa najvažnijom ulogom - koja je apsolutno spasila koš crveno-bijelih od novog "rerora" beka Baskonije.

Dejan Davidovac je odigrao sedam evroligaških mečeva, u prosjeku nešto manje od osam minuta uz 1,3 poen po utakmici. U ABA ligi je imao manji broj izlazaka na teren, svega četiri susreta. Krilni igrač Zvezde tom prilikom je bilježio 5,5 poena za 16 minuta na terenu.

Da pomenemo i kapitena, pošto je utisak da je u sličnoj poziciji... Lazić je svojom požrtvovanošću i izvrsnim odbrambenim vještinama promijenio tok meča protiv Mege u regionalnom takmičenju. Ambiciozna ekipa je imala konce u svojim rukama, ali je ulazak kapitena u igru u potpunosti promijenio ritam. Zvezda je prepoznala momentum, iskoristila ga je i stigla do preokreta, a iks faktor meča je bio upravo iskusni Branko Lazić.

O njegovom doprinosu u tom meču govori i izjava Janisa Sferopulosa: "Želio bih da čestitam i kapitenu Branku Laziću jer je on bio važan faktor u ovoj pobjedi sa svojom odbranom. On je pravi primjer igračima", rekao je. Sa druge strane, trener Mege Marko Barać govorio je svojim igračima da ne napadaju košarkaša Zvezde u dresu sa brojem 10.

Protiv Baskonije u drugom kolu Evrolige odigrao je tek devet sekundi, na mečevima protiv Barselone i Real Madrida u četvrtoj i petoj rundi dobio je po deset minuta, dok je tek u desetom kolu zablježio četvrti nastup. Protiv Asvela je na parketu proveo osam minuta i to nakon što je Janis Sferopulos donio odluku da u tim uključi njega, a iz 12 ispadne Ognjen Dobrić.

Šta rade ostali srpski igrači?

Na terenu, u svlačionici i na tajm-autima važnu ulogu ima iskusni Miloš Teodosić koji je prethodnog ljeta postao lider tima, čim je stigao u ekipu. Bez obzira na minutažu i učinak na terenu bivši kapiten Srbije igrač je u koga će saigrači pogledati kada se lomi. Još jedan takav stigao je u klub ovog ljeta. Nikola Kalinić je s pravom postao lider ekipe. Prosečno bilježi 10,4 skokova i provodi 28,3 minuta na terenu. Procenti šuta iz igre su čak 58 posto, pa je njegov povratak okarakterisan kao najveće pojačanje Zvezde ovog ljeta. Tu je i Filip Petrušev koji je crveno-bijelu opremu zadužio nešto kasnije od početka sezone, ali je svima već jasno zašto su ga navijači čekali celog ljeta.

Centar reprezentacije Srbije dobio je značajnu ulogu u ekipi Janisa Sferopulosa i u svim mečevima je zabilježio dvocifreni učinak. S druge strane, njegov saigrač iz reprezentacije dobija vrlo malo pažnje. Ipak, od povrede Džoela Bolomboja Uroš Plavšić je upisao nešto veću ulogu na terenu. Nekada lider Mege, sada teško dolazi do minuta i još mu vremena treba da se privikne ritmu Evrolige.

Ipak, Plavšić je pokazao da i te kako može da pruži dobru partiju, pošto je u susretu sa Žalgirisom upisao 16 poena i bio precizan čak sedam puta iz devet pokušaja. U susretu sa Albom imao je 80 posto preciznosti iz igre i utakmicu je završio sa 10 poena.

Nemanja Nedović daje izuzetan doprinos na početku sezone, ali je susret sa Asvelom morao da propusti zbog velike potrošnje. Bivši reprezentativac Srbije više nego ikada u karijeri troši snagu u odbrani i nema sumnje da mu to oduzima mnogo. S druge strane, od njega se očekuje i važan šuterski posao koji je teško ispratiti, naročito u utakmicama visokog intenziteta i sa gustim rasporedom.

Nedović na terenu provodi nešto više od 18 minuta i bijlježi ravno 10 poena, njegova uloga u regionalnom takmičenju je, takođe, značajna, pošto igra skoro 19 minuta i postiže 12,7 poena. A, bio je i jedan od ključnih igrača u finišu utakmice sa Megom, kad je sa Kalinićem uspio da održi preokret koji je započeo Branko Lazić.

Crvena zvezda trenutno zauzima treću poziciju na tabeli ABA lige sa skorom 6-2, a u stopu ih prati Dubai sa istim uspjehom. U Evroligi izabranici Janisa Sferopulosa imaju pet pobjeda i pet poraza i nalaze se na 10. mjestu.