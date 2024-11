Panter se vratio među Grobare, gdje je ostavio dubok trag, bio kapiten i miljenik navijača, a istakao je da je bilo posebno iskustvo za njega što se vratio.

Košarkaši Barselone pobijedili su Partizan u 9. kolu Evrolige i vratili su se na 1. mjesto na tabeli, a najzaslužniji za pobjedu bio je Kevin Panter, koji je bio najefikasniji igrač svog tima sa 18 poena, uz jedan od najvažnijih koševa u poslednjoj četvrtini.

Panter se vratio među Grobare, gdje je ostavio dubok trag, bio kapiten i miljenik navijača, a istakao je da je bilo posebno iskustvo za njega što se vratio.

"Bilo je dobro, čovječe. Stvarno dobro. Uvijek je dobro vratiti se u Beograd. Uspjeli smo da pobijedimo u ovom okruženju, koje je najbolje u Evroligi."

Upitan je i o atmosferi i koliko mu je bilo čudno što što su Grobari sada protiv njega.

"Da, nisam to očekivao, ali u redu je. Uspio sam da napravim nekoliko poteza i da ostvarim pobjedu."

Na pitanje da li je bilo straha kod igrača Barselone kada je Partizan uspio da istopi razliku od 23 razlike, Panter je odgovorio:

"Nije bilo straha, samo vraćanje osnovama i smirivanje igre. Realizacija i nekoliko dobrih odbrana. To smo uspjeli da uradimo."

Kakav je bio osjećaj kada znate da vas sada svi ti ljudi neće bodriti?

"Ne smeta mi... Razumijem, to je košarka. Imao sam drugi dres, tako da ne očekujem da me bodre kada igram protiv njih. Sve se svodi na takmičenje. Dva tima se nadmeću. Ako pokušavaš da pobijediš, to je ono što žele. Žele da vide dva tima koja se nadmeću. To smo i uradili."

Rekao si da ne znaš u kojem ćeš trenutku osjetiti emocije večeras kada čuješ navijače. Kada se to desilo?

"Nisam bio emotivan. Mislim da sam bio samo fokusiran. Bio sam izuzetno koncentrisan."

Da li si mislio da će se kasnije emocije pojaviti?

"Mislio sam da će se pojaviti vjerovatno odmah kad izađem na teren. Možda tada. Ali sam znao da će emocije nestati čim utakmica počne. Ja sam takmičar, prije svega."

