"Ponosan sam kako smo se vratili sa minus 13, nismo odustali, borili smo se do kraja. Nažalost, promašili smo važne otvorene šuteve u produžetku, kojima smo mogli da riješimo utakmicu"

Sada, sa skorom 3:4, košarkaši Budućnosti dijele mjesto koje vodi u plej-of.

"Bila je zanimljiva, teška utakmica. Imali smo pritisak, jer smo morali da pobijedimo. Nismo bili opušteni, pogotovo u odbrani, često smo bili preplašeni i nismo bili na nivou koji želim, iako smo u nekim periodima bili na nivou. Mislim da imamo mnogo rezerve za buduće utakmice", istakao je Andrej Žakelj.

Povrijeđen u 1. poluvremenu, Andrija Slavković.

"Protiv Ulma je jako teško igrati, a i povreda Slavkovića nam je poremetila pojedine ideje u odbrani. Morali smo da pobijedimo i to smo uradili, ali moramo da analiziramo dobre i loše stvari", naglasio je Žakelj, a onda objasnio šta se desilo krilu iz Bijelog Polja:

"Povrijedio je zglob. Ne znam koliko je to ozbiljno, ali nije bio u stanju da nastavi utakmicu", rekao je Žakelj i napomenuo da je Džuvan Morgan počeo individualno da trenira, ali da još ne ulazi u duele.

"Sve se to vidi. Očito me igrači ne čuju me kad vičem da prave faulove, to je stvar koncentracije i želje. To je jedna od stvari koje mi smetaju ne samo na ovoj utakmici, nego generalno".

Zanimljiva je bila situacija iz finiša produžetka - Rašid Sulajmon je nakon tehničke i nesportske greške pratio završnicu iz novinarske lože i emotivno proživljavao sve, a Judoka Azubuike mirno sjedio na klupi. Nigerijac osmi put zaredom nije zaigrao ni sekundu i jasno je da Budućnost želi da se rastane sa njim, prenosi RTCG.

"On je dio kluba, trenira normalno. Ne izgleda da ide nigdje. Možda će i da ide, a moja je stvar što ga ne ubacim. Možda će ubrzo i da zaigra", kazao je Žakelj.

Trener Ulma Taj Herelson je žalio što je njegov tim promašio važne šuteve u produžetku.

