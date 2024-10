Aron Gordon ostaje u Denveru, produžio je ugovor sa klubom.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Denver je tokom ljeta ostao bez nekoliko igrača, svakako je najveći problem odlazak Kentavijusa Koldvela-Poupa koji je bio glavni defanzivac tima. Zašto je otišao? Zbog novca. Klub je odlučio da produži ugovore sa nosiocima, dao je preko 200 miliona dolara Džamalu Mareju, a sada je bogatstvo dobio i Aron Gordon.

Produžen je ugovor i sa njim na još četiri godine i za to će morati da izdvoje 133 miliona dolara prenosi "ESPN". Jasno je da se radi o velikoj svoti novca, kao i da to znači da će u slučaju novih trejdova i ojačavanja tima franšiza iz Kolorada morati da plati još više zbog dodatnog poreza i novih pravila NBA lige, ali to je odluka kluba. Da zadrži glavne igrače.

Gordon je prošle sezone prosečno bilježio 13,9 poena, uz 6,5 skokova i odlično se dopunjuje upravo sa Jokićem i Marejom. On će u novu sezonu ući i sa novim brojem, pa će umjesto broja 50 nositi broj 32 kao omaž svom bratu Druu Gordonu koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.