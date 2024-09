Američki novinar Brajan Vindhorts tvrdi da tek sada kreće pritisak za Denver...

Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić

Nikola Jokić donio je Denveru NBA titulu i umjesto da "odreše kesu" vlasnici franšize nisu se baš pokazali sa pojačanjima. Djeluje da se ništa nije promijenilo ni ove sezone pošto su dozvolili da ode Kentavijus Koldvel-Poup, nešto slično kao i sezonu ranije kada je Brus Braun otišao u Toronto. Da li Nagetsima ističe vreme za novu titulu?

To je mišljenje poznatog američkog novinara Brajana Vindhorsta koji se osvrnuo na dešavanja u klubu iz Kolorada. "Teška stvar kada si generalni menadžer je to što moraš da doneseš tešku odluku oko trošenja novca. Jasno je da će biti skup tim, odlučili su da ne plate Kentavijusa Koldvel-Poupa, već da daju novac Džamalu Mareju i Eronu Gordonu koji za nekoliko nedelja može da produži ugovor. Očekujem da će se to dogoditi", rekao je Vindhords.

Iz kluba su odlučili da daju ogromne svote novca Džamalu Mareju, Majklu Porteru junoru i uskoro bi trebalo to da dobije i Eron Gordon. "Marej nije imao dobro proljeće i ljeto, brojke u plej-ofu nisu bile toliko loše, ali u poređenju sa prethodnim doigravanjima te brojke su pale. Bile su to najgore brojke u njegovoj karijeri. Ne osporavam uopšte to što je imao probleme sa povredama naravno. Onda je odigrao veoma loše za Kanadu na Olimpijskim igrama, šutirao je samo 29 odsto u Francuskoj, ispali su ranije sa turnira. Jesu to samo četiri utakmice, ali se vratio u Ameriku i onda dobio produžetak ugovora od preko 200 miliona dolara, a Poup je otišao u Orlando."

Nova sezona pokazaće i kakve su prave ambicije kluba koji je tokom leta od poznatih igrača doveo Rasel Vestbruka i Darija Šarića, dok su ostali igrači stigli uglavnom preko drafta. "Došli su do momenta sazrijevanja šampiona, vidjeli ste da šest-sedam godina niko nije odbranio titulu. Jasno je zbog čega, teško je odlučiti kome dati novac i ugovore, kome ne. Tu je sada problem Nagetsa, isteklo im je vrijeme sa tim jeftinijim ugovorima. Pritisak je sada stigao", zaključio je Vindhorst.