Onuralp Bitim izgleda nije baš najbolje preračunao opcije kada je odbio Panatinaikos i potpisao ugovor sa Čikago Bulsima.

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

Kako se približava NBA sezona, tako sve više igrača dobija otkaze. Sada je na potezu bila ekipa Čikago Bulsa koja je otpustila Keneta Loftona juniora i Onuralpa Bitima. A to bi moglo da bude jako zanimljivo evroligašima!

Početkom prošle sezone Ergin Ataman i Panatinaikos su zvali Onuralpa Bitima da dođe u Atinu. ali je on to odbio. Bitim se probio u Bursi kada mu je Dušan Alimpijević dao loptu u ruke, a onda je odbio ponudu Panatinaikosa i potpisao dvosmjerni ugovor u NBA sa Čikagom. Tu se baš i nije proslavio, odigrao je tek 23 meča na kojima je malo igrao i imao 3,5 poena u prosjeku.

"Pričao sam sa Panatinaikosom i trenerom Erginom Atamanom. Radio sam sa njjim kako u Efesu tako i u nacionalnom timu i on je jedan od najboljih trenera u Evropi, a Panatinaikos je jedan od najvećih klubova u istoriji evropske košarke. Čast mi je što su me htjeli. Ne znam šta nosi budućnost, ali sam fokusiran na Čikago Bulse i NBA. Osjećaj je nevjerovatan, rekao sam mnogo puta. Ovo je za mene dječački san, nevjerovatno je doživjeti sve to. Uvijek sam sanjao o tome i sve klubove u Evropi sam birao sa ciljem da dođem Evrde. Imao sam finansijski bolje ponude, mogao sam da igram Evroligu, ali mi je cilj bio da igram u NBA i osjećaj je sjajan", rekao je Bitim.

Onuralp Bitim ima 25 godina, pokriva pozicije krila i beka i sada je slobodan na tržištu. Nije se govorilo o nekim NBA ponudama, što bi moglo da znači dolazak u Evropu. Sada je Panatinaikos prilično popunjen na njegovim pozicijama, ali vidjećemo da li će Bitim koji je već igrao za Atamana u Efesu od 2016. do 2019. godine ponovo stići kod iskusnog turskog stručnjaka.