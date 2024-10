Pogledajte nezapamćenu scenu sa meča Borca i Zlatibora o kojoj priča čitav region.

Izvor: Printscreen/YouTube/ABA liga j. t. d.

Na utakmici ABA 2 Lige između Borca iz Banjaluke i Zlatibora koja je odigrana u utorak dogodio se presedan kakav dugo nije viđen. Zlatibor je jedan dio utakmice igrao sa šestoricom košarkaša, što niko nije primijetio od sudija, ali očigledno ni od aktera, sve dok "igrač viška" nije sjeo na klupu.

Kako je to moguće teško je objasniti, Zlatibor je čak i postigao poene kada je imao šestoricu igrača na parketu, a to je uočeno baš kada je postavljena odbrana čovjek na čovjeka - a "šesti" nije imao koga da čuva u tom trenutku.

Nakon otprilike minut, Zlatibor je imao petoricu opet na parketu, ali im ni to nije pomoglo da dođu do pobjede. Borac je upisao trijumf od 93:90, i to posle produžetka, a ostaje da se vidi da li će liga na kraju pokrenuti postupak i da li će biti kazni za ovakav amaterski gaf. Pogledajte trenutak kada Zlatibor igra sa šestoricom:

Povodom ove situacije oglasio se i poznati hrvatski košarkaš i trener Aco Petrović koji je u čudu da je tako nešto bilo dozvoljeno u regionalnom takmičenju: "Zaista, svašta se može vidjeti u sportu! Ali, da na jučerašnjoj utakmici ABA 2 lige, skoro 2 minuta Zlatibor igra sa 6 igrača na terenu, a da niko od učesnika to ne primijeti, je za Ginisovu knjigu rekorda", napisao je Petrović i ocijenio da će vjerovatno samo sudije biti kažnjene.