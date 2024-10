Endru Bogut je podijelio stihove jedne od posljednjih pjesama Marko Perkovića Tompsona.

Izvor: YouTube/ Rogue Bogues/Croatia Records/Printscreen

Nekadašnji NBA šampion Endru Bogut ne krije svoje hrvatsko porijeklo, a sada je bivši reprezentativac Australije ipak mnoge iznenadio kada je na svom fejsbuk profilu podelio stihove jedne pjesme Marka Perkovića Tompsona. Hrvatski pjevač poznat po krajnje desničarskim stavovima i pesmama koje veličaju vojne operacije "Bljesak" i "Oluja" poslije kojih je protjerano 250.000 Srba iz Hrvatske sada je podijelio stihove pjesme "Ako ne znaš što je bilo".

To je jedna od najnovijih Tompsonovih pjesama, a u njoj se pominu redom toponimi Like, Dubrovnika, Zadra i Kotara, Šibenika, Vukovara, ali i Hercegovine i Mostara koji su van Hrvatske. "Kažu da sam lud, da je novo vrijeme, da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe, nakon čaše vina, da ih pitam je l' to i vaša domovina. Ti si rođen sine, u vrijeme slobode", glase stihovi koje je podijelio Endru Bogut.

Nekada velika košarkaška nada, prvi pik na draftu 2005. godine igrao je u karijeri za Milvoki i Golden Stejt, a onda je pred kraj karijere imao epizode Golden Stejtu, Klivlendu i Lejkersima pre nego što se vratio u Australiju i zaigrao za Sidnej Kingse od 2018. do 2020. godine. Rođen je u Melburnu 1984. godine, a njegovi roditelji su zapravo emigrirali u Australiju iz Hrvatske sedamdesetih godina. Otac mu je iz Osijeka, maka iz Karlovca, a košarku je zavoleo zbog Tonija Kukoča koga je gledao kako igra u Čikago Bulsima devedesertih.

Izvor: Facebook/Andrew Bogut

Kada je Novak Đoković bio potjeran iz Australije i sa Australijan opena nekoliko puta se Bogut oglašavao i branio kako najboljeg tenisera ikada, tako i njegovu porodicu navodeći da engleski tabloidi vode kampanju protiv Đokovića. Poslije uspješne košarkaške karijere u kojoj je upisao i NBA prsten sa Golden Stejtom sada se bavi medijskim radom i ima svoj podkast.