Rasel Vestbruk pričao je o odnosu sa Nikolom Jokićem.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić dobio je veliko pojačanje u Denveru. Od ove sezone član tima je Rasel Vestbruk. Eksplozivni plejmejker i čovek koji je bio MVP najjače lige na svetu. Sada će raditi sa trostrukim osvajačem tog priznanja i šampionom Jokićem. Jasno je da je glavni cilj ekipe sa njima dvojicom napad na NBA prsten.U Koloradu je održan dan za medije gde će svi igrači odgovarati na pitanja novinara, a među prvima je pred kamere stao Rasel.

"Imam veliko poštovanje prema Nikoli i svemu što je uradio u karijeri, mislim da on ima takvo mišljenje o meni. Zato smo se odmah dobro sporazumeli, osvojio je titulu, zna šta je potrebno za trofej i ja se nadam da ću pomoći Denveru da osvoji novu titulu. Volim košarku, volim da se zabavljam, teško je osvojiti titulu, dokle god mi kao tim igramo najbolje, živećemo sa rezultatom, ako to bude NBA prsten, super, ako ne, onda ću da naučim lekcije i izvučem pouke", počeo je Vestbruk.

Gaji veliko poštovanje prema Srbinu. "Iskreno, to što delim teren sa njim je velika čast i zahvalan sam na tome. Radi toliko različitih stvari na terenu koje druge ljude čini sjajnim. Lepo je igrati sa njim, ne protiv njega, da vidim njegovu veličanstvenost i na terenu i van njega i zahvalan sam zbog toga."

Novinare je zanimalo i da li postoji tripl-dabl trka između njih dvojice. Vestbruk je prvi na toj listi, 199 puta u karijeri je to uspeo, Jokić je na 130. "Nismo pričali o tome. Ne znam da li postoji ta trka uopšte, nismo razgovarali na tu temu. Nikola je najbolji košarkaš na svetu, igra na najvišem nivou i sve što nam je bitno jeste da pobeđujemo i to je to, verovatno bi vam i on to rekao."

Srećan je i što neće morati da pravi taktiku protiv Jokića. "Drago mi je što neću morati da ga skautiram sada. U prethodnim mečevima sam samo govorio 'srećno'. Želite da budete u timu sa nekim takvim, nekim koga je nemoguće čuvati, kada sam igrao protiv njega nadao sam se da će da promašuje."

Upitan je i za odnos sa Džamalom Marejem koji je prvi plejmejker tima. "Biće sjajno sigurno, na meni je da ga poguram da bude još bolje i da igra na još većem nivou. Ima mnogo prostora da napreduje, na meni je da mu pomognem na tom putovanju, kao i on meni. I ja hoću da učim, tako unapređuješ igru i radujem se prilici."

Na kraju su ga pitali i o odnosu sa navijačima Denvera pošto je ranije dobijao zvižduke u dvorani. "Ne znam da li sam glavni neprijatelj. Uvek sam dobijao neke zvižduke kada sam igrao protiv timova, kao Kobi Brajant. To gledam kao nivo poštovanja. Ako ćute, onda treba da budeš zabrinut. Zahvalan sam što ću biti deo toga i pokušaću da ih nateram da budu još glasniji i da viču više", zaključio je Vestbruk.