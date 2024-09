Nikolić je, sa 28 godina, jedan od najiskusnijih u mladom timu “studenata”, pa se upravo od njega očekuje da bude i jedan od nosilaca igre u predstojećoj sezoni.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Nakon dvije godine, tokom kojih je nosio dres francuskog Le Portela, Igokee i Vojvodine, Zoran Nikolić se vratio u Crnu Goru i Podgoricu i potpisao ugovor sa SC Derbijem.

Između dvije sezone “studenti” su prilično promijenili ekipu, pa su, osim Nikolića, stigli Ivan Bogdanović, Erik Nil, Andrija Grbović (pozajmica iz Budućnosti) i Filip Anđušić. Otišli su Obri Dokins, Vasilije Baćović, Mateo Drežnjak, Borna Kapusta i Tomislav Ivišić, a Dejana Jakaru je na klupi naslijedio Petar Mijović.

- Glavni razlog mog povratka je uloga koju sam želio da imam. U Igokei i Vojvodini sam bio prvi centar i želio sam da tako bude i u novom klubu. Smatram da mogu da igram kao prvi centar u regionu, koji mi košarkaški najviše i prija. Drugi razlog je što ću sarađivati sa trenerom Petrom Mijovićem, sa kojim sam ranije sarađivao u Budućnosti. Poznajem dosta momaka u SC Derbiju, pa sam znao da će mi proces adaptacije brže proći - kazao je Nikolić za “Vijesti”.

Ističe da je bitnu ulogu u njegovom povratku u Podgoricu imao trener Mijović, sa kojim je sarađivao tokom karijere u Budućnost Voliju.

- Razgovarao sam sa Mijovićem, koji mi je objasnio šta traži i očekuje od mene. Obojica smo vidjeli da je to ono što nam odgovara i što će dobro doći ekipi. I klub i trener su me željeli, stvari su se poklopile i lako smo se dogovorili. Znam koji tip košarke Mijović voli da ekipa igra i da će to da mi odgovara. To je neka vrsta prednosti za mene, jer sam upoznat sa njegovim sistemom igre - rekao je 28-godišnji Nikšićanin.

SC Derbi je ove sezone, čini se, dodatno podmladio ekipu. Filozofija kluba ostaje ista - pružiti šansu mladim igračima da napreduju.

- Ekipa dobro izgleda - veliki je akcenat na domaćim, mladim igračima i to je bitno. SC Derbi se trudi da mlade košarkaše izvede na pravi put, da iz juniora igraju ozbiljnu seniorsku košarku. Kapiten Nikola Pavlićević je najstariji sa 36 godina, nakon njega Emir Hadžibegović, Nil i ja. Ostali momci su jako mladi. Igraćemo brzo, sa dosta trčanja, sa dosta kontakta, fizičku košarku. Imali smo dobar pripremni period - izgubili smo od Trepče i Budućnosti, ostale mečeve smo pobijedili. Spremni smo za početak sezone, mislim da će se ljudima, koji nas budu pratili, svidjeti kako igramo - smatra centar SC Derbija.

Rival u prvom kolu AdmiralBet ABA lige je Spartak (četvrtak, 19 h), koji je prošle sezone osvojio NLB ABA2 ligu. Subotičani su sezonu počeli u kvalifikacijama za Ligu šampiona, gdje su izgubili od litvanskog Juventusa.

- Spartak je kvalitetna ekipa, iako su izgubili od Juventusa. Falila su im dva startna igrača - Bolton i Kadžami-Kin. Boltona ne poznajem previše dobro, a Kadžami-Kina sam ranije gledao.

Nikolić je godinama igrao u regionalnom takmičenju, sa Budućnosti je osvojio titulu 2018, a u razgovoru za “Vijesti” poručuje - AdmiralBet ABA liga je ove sezone najbolja ikad.

- Liga je jača nego prošle godine. Sad je možda i najbolja ikad. ABA podiže ljestvicu što se tiče kvaliteta. Dosta ekipa se dobro pojačalo. Možda su neki timovi igrački slabiji nego prošle sezone, ali to ne mora ništa da znači. Biće mnogo teže ući u plej-of, nego prošle godine, jer su tu Spartak i Dubai. Biće uzbudljivije, a to je nagoviješteno utakmicom Dubaija i Zvezde. Mislim da će sezona biti neobična i dobra za sve nas. Dobro je za nas kao igrače da imamo kompetitivnu ligu, jer više nema lakih utakmica. Borba za plej-of će biti uzbudljiva od posljednjeg kola, pišu Vijesti.

SC Derbi je prethodne dvije sezone stizao do plej-ofa, prošle je senzacionalno osvojio ABA Superkup.

- Glavni cilj je da idemo utakmicu po utakmicu. U mečevima gdje budemo autsajderi ćemo pokušati da napravimo iznenađenje. Biće i duela gdje će se od nas očekivati da pobijedimo. A te su utakmice možda i najteže. Siguran sam da je opstanak imperativ, nešto što se očekuje. Smatram da je ekipa dovoljno kvalitetna da možemo to da izborimo - poručio je Nikolić.

Nikolić je zbog povrede koljena propustio julske mečeve reprezentacije Crne Gore na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre, ali očekuje da bude na raspolaganju selektoru za novembarski ciklus i utakmice sa Bugarskom u kvalifikacijama za Eurobasket.

- Ljetos sam imao problema sa povredom koljena. Srećom nije bilo ništa ozbiljno, ali nisam stigao da se oporavim kad su počele pripreme. Sa selektorom Boškom Radovićem sam bio u kontaktu, donijeli smo zajednički odluku. Ne bih bio 100 odsto spreman za kvalifikacije, pa sam dobio poštedu, kako bih spreman dočekao novu sezonu - kazao je Nikolić.

Naša selekcija je u februaru, u prvom “prozoru”, savladala Švedsku, a izgubila od Njemačke.

- Mnogo se radujem novembru - ako oba puta pobijedimo Bugarsku plasiraćemo se na Evropsko prvenstvo. Onda bismo u februaru bili rasterećeni. Mada, bilo bi dobro i da u februaru pokušamo da pobijedimo Švedsku u gostima i Njemačku kod kuće. Tako ćemo rasti na FIBA renkingu, pa bismo, u slučaju plasmana, i na Evropskom prvenstvu imali lakšu grupu. Vjerujem da svi jedva čekamo okupljanje i da ćemo dati maksimum da se kvalifikujemo - zaključio je Nikolić.