Trener Mihailo Pavićević je istakao da je prezadovoljan, jer je klub preživio, nije ugašen.

Deveti put uzastopno Mornar je poražen od ekipe Budućnost Volija.

Nisu mogli Barani da pariraju rivalu, kasno okupljanje uzelo je danak

"Ovo je jedan od srećnijih trenutaka u mojoj trenerskoj kaerijeri i odmah vam moram reći zbog čega. Ovo kroz šta klub prolazi od Nove godine je teško opisati riječima i uprava je činila sve da Mornhar nastavi da se takmiči u ABA ligi i da postoji. Zbog toga sam neizmjerno srećan i želim da iskoristim priliku da zahvalim prije svega opštini Bar i predsjedniku Raičeviću, koji je neizmjerno pomagao klubu. Isto tako, i biznismenima iz Bara koji već godinama pomažu klub, koji su pristigli u pomoć, kao i iz Podgorice. Od sveg srca im se zahvaljujem u ime svih u klubu" istakao je Pavićević.

O samoj utakmici, bio je kratak.

"Što se tiče same utakmice, nikakvo iznenađenje. Prije svega želim da se zahvalim kolegi Žakelju, koji je u najavi utakmice uputio lijepe riječi i podršku Mornaru. Budućnost je napravljena za vrh ABA lige i Evrokupa, sastavljena od kvalitetnih igrača i koja je u treningu. Mi još nismo ekipa, već grupa igrača koja tek treba da postane ekipe. Treba vremena da se sve složi, mi smo svega sedam, osam dana u treningu, a prvi put smo tek u četvrtak veče igrali na dva koša. U prvoj četvrtini smo igrali na zavidnom nivou, a od druge četvrtine nismo uspjeli da pratimo ritam rivala. Kao neiskusna ekipa ušli smo u njihov ritam. U prva tri kola, igramo sa tri od četiri najbolje ekipe. To će nam poslužiti za uigravanje za one mečeve koji će nam život značiti. Presrećan sam, ponavljam još jednom, što smo otvorili vrata "Topolice" ekipama iz regiona i što će naši navijači moći da gledaju najjače ekipe iz regiona" zaključio je Pavićević.