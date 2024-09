Podgorički klub je držao monolog u crnogorskom derbiju na startu Admiralbet ABA lige

Mornar nije savladao Budućnost Voli od 2021 – ništa se nije promijenilo ni na startu nove sezone.

Podgorički klub je držao monolog u crnogorskom derbiju na startu Admiralbet ABA lige – semafor u Topolici na kraju je pokazao ogromnih 98:51.

Imao je Mornar problema u pripremnom periodu, ali to ne umanjuje sjajnu predstavu Budućnosti, koja pokazuje koliko će biti ozbiljna ove sezone.

Mornar se držao koliko-toliko na startu, ali je već nakon trojke Jogija Ferela Budućnost na sedam minuta prije kraja druge četvrtine prvi put imala dvocifrenu prednost (34:23). Nakon toga samo ju je povećavala…

Već u finišu druge četvrtine nakon trojke Đorđija Jovanovića bilo je 48:28, sredinom treće i plus 30 (63:33), pa u posljednjoj četvrtini i plus 40 (80:40), sve do konačnih ogromnih 47 razlike…

MORNAR - BUDUĆNOST VOLI 51:98 (20:24, 8:26, 10:25, 13:23)

Mornar: Spičanović, Kovačević, Đoković 5, Ćubić 2, Runjić 9, Buljević 3, Dženkins 9, Smit 16, Bedijako 4, Komnenović, Peković 3, Radetić.

Budućnost Voli: Morgan 16, Sulejmon 9, Ilić 4, Megi 2, Slavković 4, Tanasković 7, Ferel 6, Jovanović 13, Drežnjak 6, Rajt 6, Azubuike 13, Kamenjaš 12.