Izbori se bliže, a postoji nekoliko kandidata za mjesto predsednika Košarkaškog saveza Srbije, jedan je i Nebojša Čović.

Izvor: MN Press

Predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović govorio je na konferenciji za medije pred novu sezonu i o dešavanjima u KSS. Košarkaški savez Srbije trenutno ima predsjednika u ostavci, a kao jedan od nasljednika Predraga Danilovića pominje se upravo Čović, koji je svojevremeno bio predsjednik Košarkaškog saveza Jugoslavije.

Da li će biti kandidat na izborima i da li će postati predsjednik KSS, Čović je odgovorio na konferenciji. Po njegovim riječima ima više kandidata, a pitanje selektora biće jedno od prvih koje će morati da se riješi. Sve će se znati početkom oktobra, nakon što u drugoj polovini septembra stignu kandidature za čelno mjesto srpske košarke.

"Ja sam čuo da me je Zečević pobijedio! A i Drčelić radi na tome... Ako se nešto bude dogodilo bićete sigurno obaviješteni. Da vam kažem, mislim da je to jako težak posao, pogotovo sada. Ja nikada nisam funkcionisao tako da mi medalje pokriju stanje u klubu. Svaka čast, medalje su osvojene, ali moraju da postoje i strukture i planovi", rekao je Čović i dodao: Sada se ulazi u novi ciklus. Mi u novembru imamo prozor, a tada derbi igraju Zvezda i Partizan. Tu može da bude problem. Imamo '25 EP, a '26 kvalifikacije za SP, pa SP '27 i OI '28. Kariju Pešiću ističe ugovor krajem septembra, da li imamo ili nemamo selektora? Mislim da treba da ostane, to je moj stav. Mnogo je problema koji moraju da se riješe. Nije daleko ni 24. septembar, ni 1. oktobar, malo strpljenja."

Prethodnih nedjelja se pričalo da su među kandidatima za mjesto predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Žarko Zečević i Marko Kešelj, ali i Nebojša Čović. Ko god zauzme poziciju na čelu srpske košarke prvo će morati da pregovara sa selektorom Srbije oko nastavka njegovog angažmana, jer mu je ugovor istekao na kraju Olimpijskim igara u Parizu gdje je osvojena bronza.