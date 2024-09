Danilo Anđušić oglasio se na Tviteru i stao u zaštitu svog doskorašnjeg kapitena u Partizanu Kevina Pantera.

Izvor: DS/© MN press, all rights reserved

Bivši košarkaš Ranko Velimirović uzburkao je strasti izjavom da je "dobro što je Kevin Panter otišao iz Partizana". Velimirović je u podkastu "Jao Mile" kritikovao doskorašnjeg kapitena Partizana koji se poslije tri godine preselio u Barselonu, poručivši da je sam "više puta pokopao crno-bijele".

Sa tom njegovom izjavom dio navijača se složio, ali utisak je da mnogo veći dio njih nije saglasan. Tako je burno reagovao i poznati košarkaš Danilo Anđušić koji je posljednje dvije sezone igrao sa Panterom u Partizanu, tako da najbolje zna koliko je Amerikanac bio značajan za crno-bijele. Nakon što je pogledao Velimirovićevu izjavu, oglasio se na Tviteru jer nije mogao da prećuti "pljuvanje" po njegovom saigraču i prijatelju.

"Dajte ljudiiiii... A najbolja partija možda ikada u majstorici, finale ABA Lige? Samo jedna od, a najvažnija", napisao je Anđušić na Tviteru i time je ušao u polemiku sa navijačima.

Šta je rekao Velimirović o Panteru?

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

"Željko sistem je zahtijevan. Ovaj plejmejker što je došao, on mi se najviše dopada, Džouns. Ozbiljna zvijer... I 1 na 1, i ulaz, i šut i da razigra. Za razliku od Pantera koji je mogao samo da šutne ništa drugo. Niti je igrao odbranu, niti je razigravao, niti je imao ulaz neki", rekao je Ranko Velimirović, a onda je Mile Ilić pokušao da spusti loptu. "Nemoj tako da pričaš", ubacio je voditelj podkasta i zatim dodao: "Ti si Grobar, pa možeš tako...".

"Vidi, imao je blistavih utakmica ali realno pokopao nas je mnogo puta! To je realno. Ne kažem ja, imao je blistavih utakmica, u pretprošloj sezoni, u prošloj, poslije povrede se vratio, dobio dvije-tri utakmice i poslije toga sve izgubio. Šuteve... Nijedan nije pogodio na kraju, odlučujuće! Nije ni uzimao šuteve one neke koje je ranije uzimao, preko ruke. Nije mi energetski izgledao na istom nivou", zaključio je Velimirović čije riječi još nisu stigle do Kevina Pantera, makar nije reagovao na društvenim mrežama na kojima je inače aktivan.