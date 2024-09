Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Stefan Lazarević se vratio u FMP.

Izvor: MN Press

Već je bilo najavljeno da će dugogodišnji igrač Crvene zvezde Stefan Lazarević promijeniti klub, a sada je stigla i zvanična potvrda, vratio se u redove FMP-a. Saša Nikitović nastavlja da kroji tim za predstojeću sezonu, a bivši igrač Crvene zvezde vjerovatno je poslednje klupsko pojačanje. Lazarević se vraća na dobro poznat teren i sa evroligaškim iskustvom koje će nesumnjivo pomoći timu iz Železnika u predstojećoj sezoni u FIBA Ligi šampiona.

Panteri su za novo pojačanje naveli da nije potrebno posebno predstavljati Lazarevića. "Veliki borac na terenu, a po mnogim ocjenama jedan od najboljih defanzivaca na svojoj poziciji koje Srbija ima. Lazarević je punu afirmaciju na seniorskom nivou dobio upravo u dresu Pantera", stoji u objavi kluba.

Lazarević je od početka karijere bio na relaciji Crvena zvezda - FMP. Prve profesionalne korake načinio je u Crvenoj zvezdi 2013, godinu dana kasnije prešao je u tim iz Železnika u kojem je igrao od 2014. do 2017. Tokom sezone 2017/18. ponovo je zadužio dres Zvezde, da bi se 2019. ponovo našao u FMP-u u kojem je ostao do 2021. kada se ponovo vratio u klub sa Malog Kalemegdana. On je u sezoni 2016/17. sa svega 20 godina imao u prosjeku više od 20 minuta na parketu u ABA ligi. Već sledeće je nastupajući za FMP postao i jedan od lidera ekipe uz prosjek od 10,8 poena uz 4,9 skokova.

Noseći dres Crvene zvezde Lazarević je u finišu prethodne sezone bio jedna od glavnih tema srpske košarke. Na drugom meču finala ABA lige imao je mali sukob sa Džejmsom Nanelijem koji ga je uhvatio za vrat, a situacija je kulminirala između dva šuterska treninga pred treći meč. Na hodnicima Beogradske arene dvojica igrača su imala fizički sukob, a Amerikanac je udarcima nanio lakše tjelesne povrede na licu Lazareviću.