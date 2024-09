Nastavlja se saga oko Filipa Petruševa i povratka u Crvenu zvezdu. Za sada moramo da čitamo između redova šta se tu dešava.

Crvena zvezda je krenula u pripreme sa, člini se, kompletnim timom. Rekao je na obraćanju medijima trener Janis Sferopulos da računa na 16 igrača i uz to mladog Andreja Kostića. Očigledno je već tada najavljen odlazak Stefana Lazarevića koji se preselio u FMP, ali da li to znači da je sve gotovo?

"Sa ovim sastavom strategija je bila da budemo atletski jači, a drugi parametar je bio da imamo po tri igrača na svakoj poziciji kako bismo mogli da pokrijemo neke povrede koje će se dešavati tokom sezone. Posljednji, jako bitan parametar je što smo doveli iskusne igrače iz Evrolige zajedno sa igračima koje smo imali prošle sezone", rekao je Janis Sferopulos.

Ipak, iako su stigla velika imena poput Nikole Kalinića i Ajzee Kenana, iako su Kodi-Miler Mekintajer i Uroš Plavšić ozbiljna pojačanja, a Majk Daum četvorka koja može mnogo toga da ponudi, navijači se pitaju šta je sa Filipom Petruševom?

SFEROPULOS PRIČAO IZMEĐU REDOVA!

Naravno, trener Janis Sferopulos, sa jakim vezama i sa Olimpijakosom, nije želio previše da kaže. Rekao je očigledno - da je Petrušev igrač Olimpijakosa i da je za njega situacija takva kakva je. Kada je rekao da želi po tri igrača na svakoj poziciji, na pitanje MONDA da li ih sada ima odgovorio je.

"Imamo 16 igrača sada u našem sastavu sada, a imamo i Andreja Kostića koji je mlad i veoma mi se sviđa. On je veliki projekat i smatram da je jedan od igrača na koje računamo. Tako da imamo više od tri igrača na svakom mjestu. Za mene je sastav jako dobar, a to je prije svega sastav koji sam ja birao i sada moram da nađem uloge igračima, da stvorim hemiju kako bi svi funkcionisali zajedno."

A LAZAREVIĆ? ZAŠTO JE BITAN ZA CIJELU PRIČU?

Stefan Lazarević je bio defanzivni specijalac Crvene zvezde u godinama iza nas, a prošle sezone je opet dobijao minutažu i na "četvorci". Njegov odlazak je možda otvorio jedno mjesto baš na poziciji krilnog centra i videćemo da li će se velika želja navijačima Zvezde ispuniti. Za sada su informacije takve da pre meča Superkupa Grčke nema ništa od promjene sredine za Petruševa. Takođe veliku ulogu u odluci Olimpijakosa da li će ga pustiti ima i stanje Mustafe Fola. Ako visoki centar zaista bude morao da bude van terena šest mjeseci, teško da će se vratiti Petrušev u Beograd.

KAKVO JE SADA STANJE?

Što se tiče pozicije krilnog centra za sada su tu reprezentativac Srbije Dejan Davidovac i pojačanje iz Efesa Majk Daum. Ipak, ako se zna da je Majk Daum uglavnom igrač uloge, pitanje je da li je to dovoljno. Uz njih je tu i Dalibor Ilić koji u prethodne dvije sezone nije uspeod a se izbori za mesto u timu. Kao "četvorka" može da odigra Luka Mitrović koji je to dosta često i radio prošle sezone, a tu su i Nikola Kalinić i Rokas Gedratiis koji su ipak prije svega planirani kao krila. Djeluje da za još jednu četvorku ima prostora. Hoće li doći? Djeluje da to zna samo uprava Olimpijakosa.