Pominjao se trejd u Golden Stejt, pojedini američki mediji pisali su i da bi ga Čikago pustio u slučaju da u "grad vjetrova" stigne prava ponuda, ali od svega toga nije bilo ništa.

Izvor: Profimedia

Nikola Vučević ostaje u "Junajted centru", crvenu "devetku" slavnog NBA kluba nosiće i naredne sezone - potvrdio je to još jednom naš košarkaš.

"Nisam dobio informacije da ću biti trejdovan ili bilo šta slično. Jedino što sam dobio jeste da ostajem, da računaju na mene, da žele da sam tu", rekao je Vučević za B92 nakon nedavnog oproštajnog meča Gorana Dragića u Ljubljani.



Kaže da su informacije koje su se pojavljivale tokom ljeta u većini slučajeva samo nagađanja.

"Možda klubovi i razgovaraju, možda je bilo neke priče - to ne znam. Ali, ako se i desi neki poziv među ekipama, sve to odmah izađe i ljudi misle da je to to", dodao je crnogorski as.

Čikago prošle sezone nije stigao do plej-ofa, pošto je u plej-inu morao da čestita Majamiju.

"Da su rezultati pratili kvalitet ekipe koji smo imali, realno smo mogli da napravimo rezultate i onda ne bi bilo svih ovoh priča. Nismo imali sezonu kakvu smo očekivali, nismo otvarali cilj da uđemo u plej-of i onda je logično da se razmišlja o promenama i da krenu pomenute priče", smatra Vučević.

Priče o trejdu ga ne dotičnu mnogo...

"Iskreno ne obazirem se mnogo na to, jer nemam kontrolu nad tim - nisam slobodan igrač, pa da mogu da biram", jasan je "Vuč".

Dotakao se i olimpijskih kvalifiikacija tokom kojih Crna Gora nije uspjela da izbori istorijski plasman u Pariz.

"Nedostajalo nam je nekoliko igrača koji su posljednjih desetak godina bili nosioci, stariji iskusni igrači - Bojan Dubljević, Nemanja Radović, Vladimir Mihailović, Nikola Ivanović, to su četiri igrača koji su mnogo važni i iskusni. Bili smo dosta mladi, neiskusni. Mislim da je to na kraju najviše uticalo na to da ne prođemo", kaže Vučević.

Iako je 13 godina dio najjače lige svijeta, iako ga praktično svakog dana očekuju spektakli širom Sjedinjenih Američkih Država pred krcatim tribinima, Vučević je još jednom naglasio koliko mu znači kada nosi dres Crne Gore.

"Stvarno uživaš u tome jer predstavljaš svoj narod i sve te ljude koji te gledaju, bez obzira da li prate sport ili ne - opet znaju da ti igraš i predstavljaš ih", zaključio je Vučević.