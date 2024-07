Srbiju poslije meča sa Francuskom čekaju dueli sa Australijom i SAD u Abu Dabiju.

Izvor: MN Press

Srbija je pozvana da uveliča oproštaj Tonija Parkera od košarke, a na tom meču smo vidjeli sjajnu košarku! Srbija je savladala Francusku, Nikola Jokić se sjajno snašao na svojoj staroj poziciji krilnog centra, a selektor Svetislav Pešić je poslije svega zahvalio Francuzima na pozivu.

"Učestvovali smo u pravom spektaklu u organizaciji francuskog saveza i zahvalni smo Parkeru što je baš nas odabrao za svoj oproštaj od košarke", rekao je iskusni stručnjak na klupi Srbije, a onda se osvrnuo i na sam meč. Kao i obično - odbrana je bila ključna za njegovo shvatanje meča.

"Što se same utakmice tiče, ona je pokazala ono što se i zna, a to je da sve počinje od odbrane. Najvažniji dio naših priprema koje smo do sada obavljali, pored dovođenja igrača u optimalno fizičko stanje, jeste prihvatiti koncept odbrane i na tome raditi. Očigledno je da smo tu na dobrom putu. Igrati protiv reprezentacije Francuske koja je atletski snažna, gdje nije baš jednostavno napraviti dobar "mečap", obzirom na njihov individualni kvalitet i dobar balans između unutrašnje i spoljne igre. Ali, očigledno smo mogli da držimo ritam utakmice od početka do kraja, prije svega zahvaljujući našoj odbrani, što na kraju i statistika pokazuje. Mi smo imali 51% uspješnosti u šutu, a Francuska 34%. To je prije svega proizvod naše odbrane", rekao je Pešić.

Osvrnuo se i na predstojeće Olimpijske igre gdje srpski tim očekuju dueli sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnim Sudanom i Portorikom. Te ekipe su napravljene tako da trče, igraju u tranziciji i zato srpski tim mora još mnogo da radi na fizičkoj spremi.

"Ono na čemu mi posebno insistiramo jeste odbrana u tranziciji. Na tome puno radimo jer nas u grupi očekuju ekipe SAD, Južnog Sudana i Portorika koje su orijentisane na igru u tranziciji, to jest na brze napade. Na tome smo puno radili i imali smo dobru priliku da protiv ekipe koja je izuzetno atletski selektirana pokažemo da možemo. Što je najvažnije, igrači su pokazali želju da u tom dijelu igre daju svoj maksimum. Očekuje nas put u Abu Dabi, dva dana uoči utakmice ćemo nastaviti normalno sa treninzima jer se nalazimo u procesu priprema za Olimpijske igre, a ne za turnir u Abu Dabiju iako nas očekuju protivnici koji zahtijevaju maksimalan pristup, respekt i pripremu. To su mečevi koji će nam sigurno pomoći da mi dalje napredujemo", istakao je Pešić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!