Kako stvari stoje Nikola Jović najverovatnije neće igrati za Srbiju na predstojećim Olimpijskim igrama.

Izvor: Profimedia

Košarkaši Srbije ulaze u poslednji dio priprema pred Olimpijske igre. Prvo igraju protiv Francuske, pa onda na turniru u Abu Dabiju protiv Amerike i Australije i onda za kraj protiv Japana u Beogradu. Posle toga selektor Svetislav Pešić moraće da skrati spisak na 12 imena i na njemu izgleda neće biti Nikole Jovića!

Prema informacijama "Meridiansporta" mladi košarkaš Majamija neće igrati na najvećoj sportskoj smotri! "Situacija nije povoljna, navodno je došlo do preloma skočnog sloba i izvjesno će propustiti Olimpijske igre", navodi se u tekstu. Ukoliko do toga zaista dođe, bio bi to težak udarac za "orlove" pred početak takmičenja u Lilu...

Pred meč sa Francuskom selektor Pešić donio je dobre vijesti i djelovalo je da su šanse za njegov oporavak velike. "Jović je počeo da trenira individualno, skinuo je čizmu i u procesu rehabilitacije je sa trenerima. Ostaje tu sa doktorom i fizioterapeutom, neće ići sa nama na put, pa ćemo vidjeti da li mogu da ga pripreme kad se vratimo", rekao je Pešić i dodao da se povrijedio i Dejan Davidovac.

Da situacija nije ni malo naivna moglo je da se vidi kada je Nikola došao na okupljanje reprezentacije sa ortopedskom čizmom i lijeva noga bila mu je na trotinetu kako ne bi bilo pritiska na povrijeđenu nogu. "Mislim da je moje učešće na Olimpijskim igrama dijelom ugroženo. Ne znam kada ću moći da krenem da radim, nadam se da ću uspjeti da se izliječim na vrijeme", rekao je Nikola u intervjuu za MONDO na tom okupljanju.

Vremena je sve manje, pošto delegacija Srbije na Olimpijske igre odlazi 24. jula.