Ajzea Kenan je novi košarkaš Crvene zvezde!

Izvor: MN Press

Crvena zvezda Meridianbet je sada ozvaničila saradnju sa iskusnim američkim bekom Ajzeom Kenanom! Dosadašnji košarkaš Olimpijakosa mijenjaće klub i grad, ali neće mijenjati takmičenje i boje, pa će zaigrati u crveno-bijelom u Evroligi i naredne sezone. Sada su otkriveni i detalji ugovora i ovaj 33-godišnjj košarkaš potpisaće dvogodišnjii ugovor sa klubom sa Malog Kalemegdana.

Nakon NCAA karijere na Marej stjetu on je izabran kao 34. pik 2013. godine od strane Hjuston Rokitsa, a u NBA je igrao i za Filadelfiju, Čikago, Finiks Sanse, Minesotu i Milvoki. U Evropu je došao 2020. godine i odmah pokazao veliki kvalitet. Igrao je za Uniks, Galatasaraj i Olimpijakos.

Sa Olimpijakosom je u obje sezone igrao Fajnal for Evrolige, a prošle godine je došao i do finala elitnog evropskog takmičenja. U Olimpiakosu je u sezoni iza nas prosječno postizao po 12 poena po utakmici. Posle Uroša Plavšića on je drugi igrač čije je dovođenje ozvaničeno u Zvezdi.