Slovenija strijepi i pita se u kakvom je stanju tijelo Luke Dončića...

Izvor: YouTube/ House of Highlights

Luka Dončić je opet odigrao sjajan meč, ali ponovo to nije bilo dovoljno za pobjedu njegovog tima nad Bostonom. Seltiksi su trijumfovali u petom meču NBA finala i uspjeli su da osvoje 18. NBA titulu, a na konferenciji za medije posle poraza plej reprezentacije Slovenije je sa dvije rečenice zaledio cijelu državu! Pitao ga je novinar da li planira da igra na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre.

"Ne želim da pričam o tome šta je sledeće i šta me čeka. Imam neke odluke koje moram da donesem. Samo moram malo da ozdravim. Imamo intervju za dva dana, pričaćemo pa ću vam tada reći", rekao je Dončić.

A šta je to što je zabrinulo navijače u Sloveniji? To što je slovenački plejmejker cijelu seriju igrao povrijeđen i što se mučio sa zdravljem u kompletnom plejofu. Nije se to vidjelo na njegovim brojkama, a ni sam Dončić nije htio to da ističe posle poraza. "Nije bilo bitno koliko sam povrijeđen i da li sam povrijeđen. Bio sam na terenu, probao sam da igram, ali nisam uradio dovoljno", rekao je posle meča Dončić.

Slovenija treba da igra pretkvalifikacijski turnir za Olimpijske igre u Atini, a tamo će se takmičiti i Grčka, Hrvatska, Dominikanska Republika, Novi Zeland i Egipat. Slovenci prvi meč igraju sa Hrvatskom već 2. jula u 21 ćas, drugi je na programmu 4. jula u 17:30, a eventualno polufinale i finale turnira je 6. i 7. jula.

Sada Dončić, koga smo vidjeli tokom finalne serije NBA lige obmotanog u zavoje kao mumiju, ima dva dana da odluči. Rekao je ranije da je uvijek tu za nacionalni tim ali s obzirom da ga za dvije nedelje čekaju mečevi, a on je u konstantnim bolovima pitanje je da li će imati snage da se odazove selektoru Sekuliću.