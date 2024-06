Znamo kako će Evroliga izgledati sledećih pola decenije!

Saznali smo da će Evroliga naredne sezone izgledati tako da će u njoj biti dva srpska kluba, ali sada dolaze informacije da će elitno evropsko takmičenje da se zatvori do 2041. godine! Klubovi koji su dioničari takmičenja (Anadolu Efes, Baskonija, Barselona, Fenerbahče, Makabi, Olimpija Milano, Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid, Asvel, Bajern, Žalgiris i CSKA iz Moskve) su prema informacijama iz stranih medija potpisali ugovor po kome će igrati Evroligu još 15 godina.

Kako će sadašnji ugovor isteći 2026. godine, to znači da će 13 pomenutih klubova igrati u eliti sve do 2041. godine, a ostala mjesta će se dijeliti od sezone do sezone. Za sada je Srbija u planovima Evrolige, a videćemo šta će biti u budućnosti. Pogotovo zbog situacije sa Rusijom.

CSKA je opet potpisao ugovor, iako ih nema u takmičenju ove sezone. Ovo potpisivanje ugovora bi moglo da znači da su spremni da se vrate i da je Evroliga spremna da ih vrati. Što se naredne sezone tiče pozivnice će pored Crvene zvezde i Partizana dobiti Virtus ali i Alba iz Berlina koja je u jednom momentu izgledala otpisano.