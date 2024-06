Ovo je zaista šok.

Izvor: MN Press

Bruno Kaboklo bi mogao da pređe u Crvenu zvezdu! Nakon što je brazilski krilni centar napustio Partizan pred finalnu seriju Superlige ova izjava će podići još veću prašinu.

"Čuo sam da Bruno prelazi u Zvezdu. Ta informacija je potekla iz Zvezde", rekao je u emisiji na televiziji "K1" voditelj Predrag Popović Pop. To je potvrdio i poznati košarkaški agent Bojan Tanjević.

"Pa eto. I to znam. Tri čovjeka to znaju, iako nisam siguran da će neko to da kaže - rekao košarkaški agent, koji je kasnije pokušao da se izvadi rekavši da je informaciju čuo od Popa.