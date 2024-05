Milan Gurović je dodao još jedan skandal u popriličnu listu problematičnih situacija u kojima se tokom karijere nalazi.

Proslavljeni reprezentativac Jugoslavije i Srbije u košarci Milan Gurović našao se u centru pažnje zbog tuče na meču Reala iz Beograda i Vizure u mlađim kategorijama. Videjli smo da se i sam Gurović uključio u tuču, nakon čega je otkrio da je njegov sin bio napadnut.

Otkriveno je i da su trener i neki igrači KK Vizura posle svega završili u Urgentnom centru i da su proveli noć u bolnici, a ovo nije prva tuča Milana Gurovića. Tokom karijere je bio poznat po temperamentu i često je ulazio u sukobe.

Znamo da je zbog tetovaža imao problema sa ulaskom u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a kako tokom vremena kada je igrao, tako i tokom trenerske karijere on je redovno ulazio u sukobe.

POGODIO NAVIJAČA FLAŠOM NA DERBIJU!

Nakon što je odigrao sezonu u redovima Partizana 2004. godine on je u sezoni 2005/06 postao igrač Crvene zvezde. Navukao je gnev navijača Partizana na sebe, a kada je došlo vrijeme za "vječiti derbi" krenule su uvrede za Gurovića i njegovu porodicu sa tribina. To je Gurovića isprovociralo, pa je on flašom gađao "grobare" i jednog od navijača pogodio pravo u glavu. Sve se desilo u 16. minutu utakmice.

"Ne znam na koga je Gurović mislio kada je prozvao navijače i neke ljude iz Partizana. Trebalo bi onda da kaže sve. Milan je proveo dva mjeseca u Partizanu, u klub je došao kada mu je bilo najteže, imali smo zajednički problem zbog njegove tetovaže i navijači su ga baš tada sjajno prihvatili. Ne odobravamo vrijeđanje sa tribina, ali ni onakvo ponašanje iskusnog košarkaša", izjavio je za "Novosti" Dragan Todorić, tadašnji sportski direktor Partizana i dodao: "Vrijeđali su naši navijači Đordjevića i Tomaševića, kada su otišli iz Partizana, a dali su Partizanu mnogo, mnogo više nego Gurović. Jednostavno, ovdje publika ne prašta odlazak iz kluba, pogotovo prelazak u tabor vječitog rivala. Takav smo narod. Neka se i Gurović zapita otkud toliki gnijev kod navijača Partizana. Mi smo se potrudili da utakmicu protiv Zvezde dobro pripremimo i uspjeli smo u tome. I dalje ćemo raditi da se isprave svi nedostaci. Sa navijačima mora da se razgovara, ali i sa igračima", zaključio je Todorić.

"NEŠTO MI JE ISPALO IZ USTA!"

Dok je igrao za Crvenu zvezdu pamti se i incident sa meča protiv FMP-a kada je isključen u 29. minutu, a Zvezda je poražena sa ubjedljivih 93:79. Tada je Gurović dobio tehničku nakon čega je ušao u verbalni okršaj sa sudijom. Na kraju je sudija pao pošto je sapleten, a Gurović se pravdao da se sudija sam sapleo o njegovu nogu. Kako je rasprava odmicala bilo je sve napetije, a nakon svega Gurović je pljunuo sudiju i isključen je. Na kraju je čak rekao da mu je "vjerovatno, nešto izletjelo iz usta". Kažnjen je zajedno sa Perom Antićem posle tog meča, a Zvezda je ispala iz kupa posle poraza od ekipe u kojoj su bili Teodosić, Erceg, Cvetković, Labović, Krstović, Samardžiski...

ŽESTOKA TUČA U FINALU!

Učinili su to Bodiroga, Koturović, Čabarkapa, Rakočević, Stojaković, Radmanović, Jarić, Drobnjak, Divac, Vujanić, Tomašević i Gurović. Najpre je napravio petu ličnu grešku, potom su počeli incidenti, a onda je navijačima bacio dres i počeo da plače - Milan Gurović.

Ipak najveći skandal tokom igračke karijere Guroviću se desio dok je igrao u inostranstvu. Posle dve poentierski fantastične sezone u Crvenoj zvezdi otišao je u Prokom gde je bio prva violina tima koji je pokušavao da dovede i zadrži Evroligu u Poljskoj. U četvrtom meču finalne serije poljske lige protiv Turova Gurović se žestoko potukao sa tadašnjiim igračem Turova, a kasnije reprezentativcem Poljske Tomasom Kelatijem. U 13. minutu meča su imali direktan duel nakon čega je došlo do koškanja. Zatim je Gurović nasrnuo na Amerikanca, a Kelati mu je uzvratio laktom u stomak. Igrači oba tima su jedva uspjeli da smire situaciju, a Gurović je prošao sa 6.000 evra kazne i jednom utakmicom neigranja.

"Kelati i Kisindžer me provociraju od prvog meča finala. Sudije bi trebalo da pogledaju video-snimak meča i uvjere se ko je u pravu. U poslednjoj utakmici Kelati me je udario dva puta u stomak, moj potez je bio reakcija na udarac. Nevjerovatno je da Amerikanac nije isključen zbog nesportskog poteza, ne mogu to da razumijem. U košarci ima i provociranja, ali smatram da ja nisam provokator", rekao je tada Gurović o incidentu. Prokom je tu seriju dobio 4:3 i na kraju uzeo titulu.

"NISAM OD KAMENA"

Kada je postao trener FMP-a skandali nisu prestali, pa je tako posle poraza u polufinalu Kupa Radivoja Koraća od Mege 93:85 tada kao trener FMP-a čestitao rivalu na pobjedi, ali nije htio da prećuti uvrede sa tribina. Sve je počelo još u četvrfialu kada je njegov tim pobijedio Partizan, a navijači crno-bijelih su ga gađali sa tribina i vrijeđali. Na meču sa Megom to je nastavilo nekoliko navijača iz lože. U jednom trenutku poslednje četvrtine Gurović vidno iznerviran ponašanjem navijača krenuo je na neke od njih.

"Ne znam, država bi trebalo da se pozabavi time. Imam živaca, ali nisam od kamena, prilikom vrijeđanja porodice ne mogu da se susdržim. To nije pitanje za mene, ne znam da li država može da se izbori sa tim, čisto sumnjam", rekao je Gurović.

SAPLEO PLEJA PARTIZANA!

Najveći skandal tokom dvije godine koliko je vodio FMP desio se na meču sa Partizanom kada je odgurnuo tadašnjeg pleja crno-bijelih Borisa Daloa. Bio je nezadovoljan odlukom sudija u jednom momentu, a onda je odgurnuo Francuza. Nakon toga je isključen, a navijači Partizana su ga sa meča ispratili salvom uvreda. Sada je nažalost opet u centru pažnje iz pogrešnih razloga.