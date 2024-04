Matijas Lesor bio je u centru pažnje zbog haosa i tuče na ulici...

Izvor: Twitter/Real_JimmyGreen/Kratsman777

Matijas Lesor našao se u centru pažnje zbog haosa na ulicama Atine. Na čak nekoliko snimaka koji su osvanuli na društvenim mrežama navodno se vidi kako francuski centar ulazi u sukob sa jednim muškarcem. Nije poznato šta je tačno razlog i šta se dogodilo, ali se na nekoliko klipova vidi da je došlo i do fizičkog obračuna, nakon što su se čini raspravljali oko propusta u saobraćaju.

Snimci su iz autobusa koji je tu stajao. Prvo se vidi da dolazi do verbalnog sukoba i rasprave između njih dvojice. U narednom trenutku izbija i fizički sukob. U momentu Lesor hvata čovjeka u "kragnu" i dolazi do obračuna. To je trajalo nekoliko sekundi posle kojih ga pušta i kreće na drugu stranu.

Tada ponovo dolazi do sukoba i vidi se trenutak kada čovjek drži kišobran u ruci i prijeti sa njim. Nastavlja se kraći verbalni obračun posle kog taj čovjek kreće da prati Lesora na putu do njegovog automobila.

Ένα μικρό μέρος….ο,τι και να πεις είναι λίγοpic.twitter.com/yYRNMSjhrq — ☘︎ (@Real_JimmyGreen)April 20, 2024

Pogledajte i ovaj snimak:

Δείτε εδώ ρε μαλακες…δείτε!

Υγ: κατέβηκαν κάτω οι μαθητές να ηρεμήσουν το σκουπίδι. Η ΚΑΕ πρέπει να τον κυνηγήσει!



ΡΙΣΠΕΚΤ ΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΟΥpic.twitter.com/1qtvu9G1jL — ☘︎ (@Real_JimmyGreen)April 20, 2024

Ovdje se vidi i fizički obračun: