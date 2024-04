Željko Obradović je otkrio da je Partizan trenutno bez Pi Džeja Doužera, ali i da se ekipa dobro sprema za ključni dio sezone.

Nakon otvaranja nove prodavnice KK Partizan održana je i konferencija za medije pred početak plejofa ABA lige, a trener crno-belih Željko Obradović je istakao da poraz od Igokee u Beogradu u prvom dijelu sezone poziva na oprez.

"Imali smo nekoliko dana da pripremimo tu seriju protiv Igokee i to je nama najbitnije u ovom trenutku, da razmišljamo samo o njima. Naravno znamo kako izgleda plejof, da je motivacija svih timova i igrača na nekom drugom nivou i da probamo da podignemo maksimalno našu motivaciju protiv tima koji nas je iznenadio u prvom dijelu regularnog dijela prvenstva u Beogradu. Ta sama činjenica je dovoljna da pristupimo maksimalno ozbiljno i sa najvećom mogućom motivacijom", rekao je on, pa dodao: "Rekao sam da je to nešto što je kada se priča o pripremi utakmice veoma važno. Plejof je izuzetno zanimljivo takmičenje. Svi djeluju sa najvećom mogućom motivacijom i uvek je to prva stvar. Mislim da je ekipa odradila ovih nekoliko treninga, danas imamo još jedan trening i nadam se da ćemo spremni početi seriju protiv Igokee. Dobro je, sve je normalno, radimo dobro."

Što se tiče zdravstvenog biltena ekipa za sada je vrlo dobar, nedostaje samo jedan košarkaš: "Isto kao i pred zadnju utakmicu, jedino Pi Džej i dalje ne trenira, ostali su svi zdravo i dobro", istakao je Obradović.

Nakon što je predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović istakao koliko je bitno da se Partizan razvija i poslovno to je podvukao i najtrofejniji evropski trener.

"Hajde da počnemo od onoga što je vjerovatno važnije, a to je da se otvaraju ovakvi objekti što znači da su ljudi zainteresovani da kupuju nešto što je Partizan i ja mislim da u tom segmentu postoji mnogo rezervi da to bude i na mnogo većem nivou. Mnogo puta ispričano o tome šta je bio taj trofej i kako je osvojen. Mnogo mi je drago što su ovi igrači koji su učestvovali u tome ponovo ovde i valjda će neke druge generacije doživjeti nešto slično", zaključio je Obradović.

Na startui plejofa Crvena zvezda, Mega i Budućnost su upisali pobjede, a Partizan prvi meč sa Igokeom igra u Beogradu u srijedu od 18:30. Revanš je zakazan za 21. april od 18 časova.