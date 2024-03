Duop Rit je zaista prošao veliki, veliki put u svojoj karijeri. Znamo ga iz Crvene zvezde i FMP-a, a sada ima ozbiljnu NBA karijeru.

Sa 27 godina Duop Rit je treći najstariji igrač Portlanda iza 30-godišnjeg Džeramija Granta i 31-godišnjeg Malkoma Brogdona, ali ipak je ruki! Nekadašnji košarkaš FMP-a i Crvene zvezde je imao nevjerovatan put do NBA, od Sudana i izbjegličkog kampa, preko Amerike, pa Srbije do najjače lige na svijetu! Sada i neke od najvećih NBA zvijezda priznaju da ih inspiriše!

"Poniznost vas dovodi daleko, a to je ono što se desilo ovom mladiću. On je definicija onoga kada kažu da vrijedan rad uvijek pobjeđuje talenat", naveo je za "ESPN" prvi centar Portlanda Deandre Ejton.

Kada je prvi put došao u Ameriku kao 18-godišnjak kako bi igrao košarku nije mnogo znao o ovoj zemlji. Zapravo, skoro ništa... "Nisam mnogo znao o Americi. Zapravo mislio sam da u Teksasu žive samo kauboji i da su svi na konjima. To je slika koju sam imao. Bilo je teško. Rekli su mi da će me poslati kući ako se ne adaptiram bolje pa me je to motivisalo", rekao je Rit.

Kada je igrao za Crvenu zvezdu pozvan je da nastupa za reprezentaciju Australije na Olimpijskim igrama u Tokiju. Kada je u meču za treće mjesto zakucao preko Rudija Gobera, trostrukog najboljeg defanzivca NBA kolega iz reprezentacije Matis Tibul ga je definitivno upoznao!

"Znao sam Petija Milsa, Džoa Inglsa i Dante Egzuma. To je to. Za Duopa Rita u životu nisam čuo. Kada se to desilo postao je novi igrač u hjednom smislu. Jer je Rit sa kojim sam igrao na Olimpijskim igrama i ovaj sa kojim sam igrao na Svjetskom prvenstvu u Manili su imali sličnosti, ali je zapravo nivo talenta mnogo veći sada", objasnio je Matis Tajbul, jedan od glavnih igrača Filadelfije i nacionalnog tima Australije.

Posle Mundobasketa u Manili je dobio poziv iz NBA od Portlanda, a onda je u razvojnoj ligi odigrao samo jedan meč. Protiv Saut Bej Lejkersa je dao 37 poena, imao je 10 skokova i šutirao je 15 od 20. Od tada ne izlazi iz prvog tima Portlanda i potpisao je dugogodišnji NBA ugovor.

"On se ne sklanja nikome! Obožava izazove i da se takmiči. Testirao sam ga i on je potpuno lud! Ali uspio je, on može da igra za svaki tim na svijetu u bili koji ligi. Za svaki tim", rekao je Deandre Ejton.