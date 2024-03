Danilo Anđušić je sada u srećnom braku, ali mu prvi, sa ženom nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde nije dobro prošao.

Izvor: Instagram/daniloandjusic/jelena_krsticic/Printscreen

Danilo Anđušić je već godinama u srećnoj vezi sa našom olimpijskom Ivanom Maksimović, a mnogi su zaboravili da je prije nje ljubio još jednu ljepoticu. Na početku karijere dok je prvi put nosio Partizana posle dolaska iz Hemofarma on je bio u vezi sa Jelenom Jovanović!

Zapravo je ovo iskusnom šuteru Partizana drugi brak pošto je sa Jelenom ušao u brak 2012. godine, ali se ubrzo razveo. Posle razvoda oboje su pronašli sreću i to u sportskim krugovima! Dok se Danilo zaljubio u trofejnu streljačicu, Jelena je ušla u vezu, pa onda i u brak sa fudbalerom Nenadom Krstičićem.

Nekadašnjeg fudbalera OFK Beograda, Sampdorije, Bolonje i Alavesa najbolje poznajemo po dva mandata u dresu Crvene zvezde, a uspio je da upiše i četiri nastupa za nacionalni tim Srbije, a sada je već godinama u srećnom braku sa Jelenom. Ovako sada izgleda Jelena Krstičić:

Nenad i Jelena su u skladnom braku i proširili su porodicu, a sa druge strane Danilo Anđušić je imao malih problema na početku veze sa Ivanom Maksimović upravo zbog prvog braka.

"U početku mi je padalo teško, možda je i mojim roditeljima na početku smetalo to što je imao brak, ali je on vjerovatno sazreo kroz cijeli taj proces. Sada se tome nasmijem i drago mi je da je završio sa mnom", rekla je Ivana, a nadovezao se Danilo: "U početku mi je bilo teško da pričam o tome, sve se provlačilo kroz novine, ni mojoj porodici nije bilo lakše. Sad gledam na to kao na dio prošlosti, to mi je lekcija koju sam naučio jako mlad".

Ivana i Danilo su se vjenčali 2015. godine u Grčkoj na ostrvu Santorini, a 2018. godine dobili su sina Filipa, a potom je 2021. na svijet došao i još jedan naslednik - Uroš.

"Filip je bio jako željena beba. Prije njega sam imala vanmateričnu trudnoću gdjie sam jedva izvukla živu glavu i to je prenijelo traume sa sobom. Srećom, sa Filipom sam imala odlične doktore u koje sam imala ogromno povjerenje. Kad god bih uradila nešto što je od mene traženo, uvijek bih bila nagrađivana za to. Tako nekako se vodim i sa svojim sinovima. Filip zaista dosta sluša, ali onda traži i svoju nagradu. Trudiš se da napraviš balans. Da dete ne bude razmaženo i bezobrazno. Obraćamo pažnju na njihov odnos. Da budu dobri i da se vole. Iako je Filip tri godine bio jedinac i sve je bilo podređeno njemu, sad ipak sve dijeli sa bratom. Vole se, maze, uspavljuju zajedno", rekla je Ivana Maksimović o svojim sinovima i porodici.

Ivana Maksimović Anđušić potiče iz sportske porodice pošto je njen otac Goran osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine u streljaštvu, dok je Ivana 2012. u Londonu bila srebrna. Sa Svjetskih prvenstvava ima dvije bronze, a sa Evropskih dva zlata, srebro i dvije bronze. Imala je tu čast i da nosi zastavu Srbije na otvaranju Olimpijskih igara 2016. godine,