Erik Spolstra se smijao i nije krio oduševljenje zbog Nikole Jovića uprkos isključenju.

Izvor: Printscreen/Twitter/BallySports Sun

Nikola Jović (20) moraće da izvuče pouke i da obrati pažnju na reakcije tokom utakmica posle isključenja. Nije završio meč Majamija i Detroita pošto je dobio drugu tehničku sredinom treće dionice i morao je ranije u svlačionicu. Njegov tim je dobio meč (118:110), a trener Erik Spolstra sve vrijeme se smijao.

Mnogi stručnjaci vjerovatno bi bili ljuti zbog isključenja, dok je šef struke Hita imao potpuno suprotnu reakciju. Smijao se prvo na terenu, pa onda i na konferenciji za medije kada je dobio pitanje o Nikoli. "Neću pokušati da 'ugušim' to, volim strast, volim kad neko pokazuje energiju. Vidio sam mnogo igrača koji imaju reakcije, bace loptu, nije uradio ništa loše za tu prvu tehničku. Za drugu, dozvoljeno je da reagujete, to je normalno na meču", rekao je Spolstra.

Prva tehnička dosuđena mu je na početku druge četvrtine zbog bacanja lopte, drugu je dobio sredinom treće dionice. U borbi za skok je izbio loptu, što se vidi i na snimku, ali su arbitri to vidjeli na drugačiji način i dosudili su mu faul. Na to je imao reakciju rukom i arbitri mu to nisu tolerisali. Pokazali su mu da mora da napusti teren.

"Hoće li biti lekcija? Da, definitivno. Ali, u isto vrijeme volim te emocije, entuzijazam, vidi se da mu je stalo. To je pokazatelj sazrijevanja. Kada sazrijevaš onda tvoja ličnost izlazi malo više na vidjelo i to je dobra stvar", dodao je Spolstra.

Nikola Jovic picks up his second technical foul and gets ejected from the game.pic.twitter.com/tGE5lyK3YU — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT)March 6, 2024

Nikola je meč završio sa 8 poena, uz 4 skoka i 2 asistencije, pa je novinare zanimalo i šta trener misli o tome kako se na terenu slažu on i centar Bem Adebajo. Primijetili su da se odlično uklapaju kada su na parketu. "Hoćemo li imati akcije za njih dvojicu? Ne znam, lopta mora da se kreće. Znam da obojica imaju sjajne vještine, kada dvojica visokih igrača mogu da dodaju, da kreiraju akcije, da završavaju na obruču, sve to daje raznovrsnost našoj igri. Nikola nam takođe pomaže da trčimo, ja to volim, mislim da i igrači to vole, donose takve stvari lake poene. Njegova dodavanja, vještine, sve to se sjajno uklapa", zaključio je Spolstra.